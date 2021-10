D1 - Le DFCO féminin en quête d'un exploit face au PSG, à Gaston Gérard

Marquer un but serait déjà un exploit. Face au PSG, championnes de France en titre, le DFCO féminin veut montrer son meilleur visage, dimanche 31 octobre 2021, pour la 7e journée de D1. Pour l'occasion, le match est délocalisé au Stade Gaston Gérard, pour le plus grand plaisir des joueuses.

Espérons que les joueuses du DFCO féminin aient de sérieuses notions en alpinisme, tant la montagne qui se présente face à elles sera dure à gravir, dimanche 31 octobre 2021. Pour la 7e journée de D1, les Dijonnaises reçoivent les championnes de France en titre : le PSG. Pour l'occasion, la rencontre n'a pas lieu dans l'habituel Stade des Poussots, mais sur la pelouse du Stade Gaston Gérard, où les messieurs auront joué la veille face au Paris FC. Coup d'envoi 12h45. Le DFCO réalise un début de saison très encourageant : trois victoires et une quatrième place au classement.

Quel objectif face à une telle équipe ?

Quand on prend l'image d'une montagne pour qualifier le PSG, l'image n'est pas galvaudée. Si les Parisiennes sont pour l'instant deuxièmes de D1, au coude-à-coude avec l'Olympique Lyonnais, elles n'ont toujours pas perdu. Pire, les joueuses du PSG n'ont pas encaissé le moindre but. Dans l'histoire récente, sur les cinq dernières confrontations, le DFCO n'a d'ailleurs pas réussi à marquer face au Paris Saint-Germain. Face à ce constat, inscrire au moins un pion serait déjà un exploit. Et pourquoi pas rééditer la performance de 2019 face à l'OL - déjà au Stade Gaston Gérard à l'époque : tenir le 0-0.

L'entraineur du DFCO, Christophe Forest, arrivé cet été, évoque les objectifs, modestes vu de loin mais élevés au regard de l'adversaire, qu'il a fixé sur ce match, au micro de France Bleu Bourgogne : "Bien défendre, parce qu'on sait qu'on va passer beaucoup de temps à défendre. Et puis on ne sait jamais, pourquoi pas leur marquer un but ? Si on doit prendre un, le prendre le lus tard possible, pour rester dans le match. Si on perd, c'est normal, toutes les équipes ont perdu. Si on pouvait faire 0-0 je signerais tout de suite !".

Jouer à Gaston Gérard, une motivation supplémentaire

Depuis ce match de l'automne 2019 face à Lyon, le DFCO féminin n'a plus évolué sur la pelouse du Stade Gaston Gérard. Ce weekend, le club espère accueillir au moins 3000 spectateurs - quand un match du DFCO masculin réunit environ 7000 personnes depuis le début de la saison. "Je ne le vois pas comme une pression, au contraire, ça va être top, sourit Solène Barbance, milieu du DFCO et ex-joueuse du PSG. J'espère que le public pourra nous pousser pour qu'on réalise l'exploit. Nous, on attend que ça, on adore. Jouer à Gaston Gérard tous les weekends, ce serait fabuleux".

Les féminines du DFCO qui vont bientôt jouer "presque" à Gaston Gérard. Un nouveau stade est en construction dans l'enceinte du Parc des sports, la pelouse est posée, il ne maque que les tribunes. La livraison est prévue au premier semestre 2022.