D1 : les Girondines déjà à un tournant de leur saison face à Dijon

Les joueuses de Pedro Martinez Losa doivent à tout prix s'imposer ce samedi pour se relancer dans la course à la Ligue des champions.

L'équipe de France féminine de football et ses bordelaises n'ont pu faire mieux que match nul en Autriche ce mardi soir. Un triste 0-0 qui ne permet pas encore aux Bleues de Corinne Diacre d'être officiellement qualifiées pour le prochain Euro en 2022. Charlotte Bilbault, la milieu de terrain et capitaine des Girondins a joué tout le match alors que Julie Thibaut et Estelle Cascarino sont restées sur le banc. Les trois girondines vont maintenant vite rallier le château du Haillan après cette trêve internationale.

Il y a un match important qui les attend dès ce week-end. Même très important face à Dijon ce samedi au stade Sainte-Germaine (14h30). Les Bordelaises n'ont pas le choix : c'est victoire obligatoire face aux Bourguignonnes qui les devancent d'un point au classement. Elles doivent surtout s'imposer car depuis la vilaine déconvenue à Issy il y a deux semaines, elles comptent déjà cinq points de retard sur le podium et Montpellier. Pour rappel, c'est l'objectif de la saison et les Héraultaises sont les concurrentes directes des Girondines dans cette course à la Ligue des champions. C'est le moment de recoller alors que Montpellier va recevoir l'ogre lyonnais dans le même temps.

Du côté des garçons, Laurent Koscielny poursuit sa rééducation. Il recourt depuis une petite semaine après sa lésion aux adducteurs. Mais on ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place dimanche (17h) à Monaco. Les prochains jours seront capitaux à ce sujet.

De toute manière, il va maintenant falloir attendre les annonces d'Emmanuel Macron ce mercredi soir pour savoir si ces rencontres se joueront. Mais la tendance est au oui. Selon L'Equipe, même en cas de reconfinement, les compétitions professionnelles devraient être maintenues contrairement au mois de mars dernier.