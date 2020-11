D1 : les Girondines doivent se mettre à voyager en première classe au Havre

Les filles des Girondins de Bordeaux se déplacent au Havre ce week-end. Elles espèrent obtenir leur première victoire à l'extérieur de la saison car il est l'heure pour les Bordelaises de se mettre à voyager en première classe. Depuis le début de la saison, c'est compliqué loin de la Gironde avec aucune victoire en trois matchs. Pour une équipe qui vise le podium, ça fait tâche.

Heureusement pour les joueurs de Pedro Martinez Losa, elles sont pour le moment intraitables à la maison. Samedi (13h), elles se déplacent au Havre et dans une semaine au Paris FC. Deux déplacements où il va falloir faire le plein pour revenir encore un peu plus dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Les Girondines compteront une nouvelle fois sur Khadija Shaw. L'attaquante jamaïcaine, meilleure buteuse de la D1, en est à neuf buts en sept matchs. Des stats à la Mbappé. Elle espère continuer sur ce rythme face aux Normandes, dernières du championnat.

Pour les garçons, c'est l'heure du week-end. Ils ont un dernier entraînement à 10h ce vendredi matin avant deux jours de repos. Et ils devront bien profiter car après la trêve internationale, ils vont enchaîner jusqu'à Noël. Sept matchs de Ligue 1 les attendent avec notamment trois gros déplacements à venir à Rennes, Paris et Lille dans un premier temps. Alors c'est le moment de bien remplir le réservoir avant de repartir au combat pour passer les fêtes de fin d'année au chaud et éviter de se les peler près de la zone rouge de la Ligue 1.