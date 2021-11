D1 : Les Girondines jouent déjà une grande partie de leur saison au Paris FC

Les Girondines qui jouent déjà une grande partie saison au Paris FC ce vendredi soir. Pour ne pas dire toute leur saison. Elles s'apprêtent à disputer un véritable match à quitte ou double face aux Parisiens. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Bordelaises ont raté leur début de saison et se retrouvent aujourd'hui très en retard sur leur objectif de la saison : finir sur le podium de la D1 pour décrocher une nouvelle qualification européenne.

Après sept journées, elles ne sont que 5e du championnat à 8 points de la 3e place, occupée justement par le Paris FC. Ce vendredi soir, la défaite est donc interdite pour les Girondines sinon elles verront sûrement leurs derniers espoirs pour cette saison s'envoler. Le match nul serait le minimum et une victoire permettrait à l'équipe de Patrice Lair de complètement se relancer.

Un match justement aussi très important pour l'entraîneur bordelais. Patrice Lair vit une arrivée sur le banc bordelais un peu compliqué. On a même parlé d'une possible démission il y a quelques semaines de la part de l'ancien coach de l'OL et du PSG. Depuis sa direction l'a conformé et les Bordelaises sont reparties de l'avant avec une victoire probante face à Guingamp. Mais pas sûr que tous les problèmes soient résolus pour autant. En cas de nouvelle défaite au Paris FC ce soir, ce que personne ne souhaite, il faudra surveiller sa réaction. Pour toutes ses raisons, c'est donc un match plus qu'important que les filles des Girondins s'apprêtent à disputer ce vendredi à Paris.