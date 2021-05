D1 : les Girondines veulent s'offrir la cerise sur le gâteau face à l'OL

Les filles des Girondins de Bordeaux se préparent pour leur dernier défi de la saison, la réception de Lyon. Une victoire face à l'OL serait la cerise sur le gâteau après une saison réussie. Pour rappel, les Bordelaises ont déjà rempli leur objectif, se qualifier pour la prochaine Ligue des champions en finissant pour la deuxième année consécutive sur le podium de la D1.

Elles n'ont donc plus grand-chose à jouer en cette fin de saison à part s'offrir vendredi soir une victoire de prestige face à Lyon à Libourne (20h45). Elles ont déjà réussi à accrocher les Lyonnaises mais jamais à les battre. Des Lyonnaises un peu moins bien cette année et qui se dirigent pour le moment vers une saison blanche. Eliminées en quart de finale de la Ligue des champions, elles sont pour l'instant devancées par le PSG en D1. Elles ont à tout prix besoin d'une victoire face aux Girondines dans la course au titre.

Des Bordelaises qui pourront notamment compter sur Claire Lavogez. La meneuse de jeu qui sera encore là la saison prochaine. Les Girondins ont annoncé ce mercredi la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2022. Claire Lavogez disputera une quatrième saison avec les Marine et Blanc. Cette année, elle a de nouveau connu quelques petits soucis physiques mais réalise tout de même un exercice intéressant avec quatre buts et deux passes décisives en 14 matchs. Son expérience sera aussi capitale la saison prochaine puisqu'elle est l'une des rares joueuses de l'équipe à avoir déjà connue la Ligue des champions par le passé avec l'OL.