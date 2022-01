D1 - Les matchs reportés du DFCO féminin ont été reprogrammés

Privées de compétition depuis le 9 janvier à cause de cas de Covid-19, les joueuses du DFCO féminin sont désormais fixées sur la suite de leur calendrier. Les rencontres contre Fleury et le PSG ont été reprogrammées. Un enchaînement de trois matchs en une semaine se profile début février 2022.

Depuis le 9 janvier dernier et l'élimination en Coupe de France, les féminines du DFCO sont au repos forcé. Deux matchs reportés pour les "Rouges" à cause de cas de Covid-19, contre le PSG et Fleury. Lundi 24 janvier 2022, les joueuses du DFCO sont fixées, leurs deux matchs ont été reprogrammés : le mardi 8 février contre Fleury au Stade des Poussots (18h30) et le vendredi 11 février à l'extérieur face au PSG (21h).

Un marathon !

Les féminines du DFCO, actuelles 8es de D1, reprendront le 5 février par la réception de Soyaux. "3 matchs en 6 jours, le football, le vrai", a publié sur son compte Twitter la défenseure Hélène Fercocq.