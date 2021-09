D1 - Pas de miracle pour le DFCO féminin qui s'incline face à l'OL

Le miracle attendra. Sans surprise, le DFCO féminin n'a pas réussi à gravir la montagne lyonnaise, et on ne parle pas de la colline de Fourvière. Pour la 3e journée de D1, dimanche 12 septembre 2021, les "Rouges" ont perdu sur la pelouse de l'OL, au Groupama Training Center. Menées 3-0 à la mi-temps, les Dijonnaises s'inclinent finalement 6 à 0. Dans leur histoire, les joueuses du DFCO n'ont toujours pas réussi à marquer un seul but contre l'OL, c'est dire. Le début de saison est donc mitigé, avec deux défaites (Montpellier et Lyon), et une victoire à l'extérieur contre Issy.

Place à la trêve

Les Dijonnaises vont avoir un peu de répit. Après cette rencontre s'ouvre une trêve internationale de deux semaines. La gardienne du DFCO, Solène Durand, rejoint ainsi l'équipe de France. Idem pour l'autre gardienne, Lisa Lichtfus, appelée avec la Belgique U23. Le prochain match pour le DFCO féminin en D1 se jouera le samedi 25 septembre, avec la réception de l'AS Saint-Etienne.