D1 : Pour l'instant, Patrice Lair reste à la tête de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux

Patrice Lair reste à la tête de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux. Malgré un début de saison raté, il a été conforté dans ses fonctions par sa direction ce lundi. Lors d'un entretien, Gérard Lopez lui a fait part de son soutien et renouvelé sa confiance. Depuis samedi et la nouvelle déroute de son équipe à Reims, une rumeur courait comme quoi Patrice Lair pourrait quitter le club. Certains médias avançaient même une possible démission de l'ancien coach de l'OL et du PSG. Mais ce lundi, il semblait bien prêt à poursuivre l'aventure.

Arrivé cet été à la place du très apprécié Pedro Martinez Losa, Patrice Lair avait parfaitement réussi à prendre le relais dans un premier temps. Les Girondines ont notamment frôlé la qualification en Ligue des champions. Mais depuis, les choses se sont gâtées avec une seule petite victoire en championnat et surtout trois défaites dont deux très lourdes face à Lyon et Reims.

Alors quelles sont les explications à ce début de saison manqué ? Déjà, il y a donc eu ce changement de coach. Ce n'est jamais évident, surtout que les joueuses étaient très proches de Pedro Martinez Losa. Patrice Lair et son management à la dur ont débarqué dans un environnement particulier. L'équipe a aussi perdu sa meilleure joueuse, Kadija Shaw, et elle n'a pas été remplacée. Il y a également eu des blessures importantes notamment en défense. Les Bordelaises, qui prenaient très peu de buts, ne sont plus aussi solides. Résultats des courses, elles en sont déjà à trois défaites en six matchs et se retrouvent aujourd'hui 6e de la D1 féminine à huit points de la troisième place, qui est leur objectif de la saison.