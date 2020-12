D1 : pourquoi les Girondines jouent samedi une bonne partie de leur saison contre Montpellier ?

Les Bordelaises reçoivent Montpellier samedi (15h15) à Libourne. Un match au cours duquel elles vont jouer une bonne partie de leur saison. Pourquoi ? Parce que les Girondines affrontent leurs concurrentes directes dans la course à la Ligue des champions.

Pour la première fois, la saison prochaine trois équipes françaises joueront la coupe aux grandes oreilles chez les filles. Les deux premières places de la D1 sont réservées par les deux cadors du championnat, le PSG et l'OL. Il n'en reste donc plus qu'une de libre et Bordeaux compte bien la prendre. C'est l'unique objectif du club cette saison ! Mais pour Montpellier aussi.

Pour l'instant, les Girondines occupent cette troisième place mais avec seulement un tout petit point d'avance sur les Héraultaises. Les joueuses de Pedro Martinez Losa n'ont aucune marge. Elles ne doivent surtout pas perdre car en plus cette saison elles ont tendance à laisser bêtement des points en route. Si elles venaient à l'emporter, elles auraient quatre points d'avance avant le début de la phase retour en 2021. Dans un championnat où la hiérarchie est très établie, ce serait une excellente chose et un bon pas de fait vers cette qualification en Ligue des champions.

Du côté des garçons, on en sait un peu plus sur les blessés. Absent à la surprise générale contre Brest le week-end dernier, Laurent Koscielny souffre d'une lésion au biceps fémoral droit. Pour Samuel Kalu, c'est une lésion à la cuisse droite. Difficile de savoir s'ils sont d'ores et déjà forfaits pour le match à Lille dimanche prochain (17h) car on ne connaît pas la gravité des lésions. Mais il s'agit de blessures musculaires, cela peut donc prendre un certain temps avant de cicatriser.