D1 - Sébastien Joseph devient l'entraîneur du DFCO féminin

Les féminines du DFCO ont un nouvel entraîneur. Sébastien Joseph est nommé à la tête de l'équipe et prendra ses fonctions le 28 décembre 2022, annonce le club lundi 26 décembre, dans un communiqué. Il a paraphé un contrat de six mois - avec une année supplémentaire en cas de maintien en D1. Sébastien Joseph prend donc la suite de Christophe Forest, arrivé en mai 2021 et dont le départ avait été annoncé le 16 décembre dernier. 9e de D1, le DFCO féminin reste sur quatre lourdes défaites en championnat (22 buts encaissés pour un seul but marqué).

ⓘ Publicité

Ancien de Soyaux et Rodez

Vous ne connaissez pas Sébastien Joseph ? On fait les présentations. "Entraîneur de Rodez de 2015 à 2017 et de Soyaux de 2017 à 2020, le natif d’Echirolles dans l’Isère est un visage connu du football féminin et de la D1 Arkema, indique le DFCO. Avec ces deux équipes, il a obtenu des places convaincantes : une 5ème place avec Rodez lors de la saison 2015-2016 et une 5ème place avec Soyaux lors de la saison 2017-2018". Il occupait jusqu'ici "le poste de cadre technique à la Ligue de football de Méditerranée et était également consultant D1 Arkema sur Canal +".

Sébastien Joseph fera sa première sur le banc le weekend du 8 janvier, en Coupe de France, contre Saint-Vit, et en championnat de D1 le weekend suivant, à Bordeaux.