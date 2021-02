Girondins de Bordeaux : toujours plus de Bordelaises avec l'équipe de France féminine

Elles ne sont plus deux, trois ou quatre... Mais bien cinq à avoir rejoint Clairefontaine, le centre d'entraînement de l'équipe de France, le week-end dernier. Les Girondines sont tout simplement aussi nombreuses que les Parisiennes et les Lyonnaises sur ce rassemblement.

On retrouve bien sûr Charlotte Bilbault. La capitaine bordelaise devrait d'ailleurs porter le brassard des Bleues lors des deux matchs amicaux qui arrivent en l'absence d'Amandine Henry. Corinne Diacre a également retenu Estelle Cascarino et Eve Périsset. Les deux défenseures font partie de ce groupe France depuis un petit moment même si elles ne sont pas forcément toujours titulaires.

Enfin, la sélectionneuse a fait appel à deux très jeunes joueuses des Marine et Blanc : Ella Palis et Julie Dufour. Une petite surprise puisque c'est la première fois que les deux Girondines sont retenues et parce qu'elles ne jouent pas forcément beaucoup avec Bordeaux. Mais, Corinne Diacre a souhaité faire une revue d'effectif sur ce rassemblement et veut voir ces deux jeunes joueuses dont on dit le plus grand bien.

Quel est le programme des Bleues ? Alors au départ, les Françaises devaient disputer le tournoi de France lors de ce mois de février mais celui-ci a été annulé après les forfaits de la Norvège et l'Islande en raison de la crise sanitaire. Du coup, les Bleues disputeront deux matchs amicaux à la place contre la Suisse à Metz. Ce sera samedi et mardi avec pourquoi pas une première sélections pour Ella Palis et Julie Dufour. Ce serait l'occasion pour elles de bien débuter cette année 2021.