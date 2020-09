D1 : Une équipe féminine toujours plus ambitieuse aux Girondins de Bordeaux

C'est l'heure de la reprise pour les filles des Girondins. Des Bordelaises toujours plus ambitieuses. Chaque saison, elles progressent et visent toujours plus haut depuis leur retour en Division 1 en 2016. Cette saison, ce sera tout simplement la Ligue des champions.

Pour ça, il faudra finir sur le podium du championnat de D1. C'est un objectif totalement réalisable pour les joueuses de Pedro Martinez Losa qui ont prouvé qu'elles étaient la troisième meilleure équipe française derrière les deux ogres que sont le PSG et l'OL. Elles vont tenter de se rapprocher un peu plus des Parisiennes et Lyonnaises. Pourquoi pas les accrocher comme les championnes d'Europe il y a quelques mois ou même les battre, ce serait une première. D'ailleurs après ce déplacement à Reims samedi, les Girondines recevront dès le weekend prochain le club de la capitale.

Pour remplir ces objectifs, le club s'est encore renforcé. Si on désespère de voir arriver une recrue chez les garçons... chez les filles, il y en a et pas qu'un peu ! Sept joueuses sont arrivées cet été notamment l'internationale hollandaise Katja Snoeijs qui aura la lourde tâche de remplacer Viviane Asseyi, la meilleure joueuse de la saison dernière. L'international française, Eve Perisset est venu renforcer la défense alors que l'Anglaise Anna Moorhouse épaulera Romane Bruneau dans les cages. Les Girondins ont aussi obtenu le prêt de la jeune attaquante américaine Darian Jenkins. Enfin comme toujours le club a décidé d'investir sur des jeunes joueuses françaises comme Ella Palis, Julie Dufour ou encore Mickaëlla Cardia. Premier match ce samedi à 14h30 à Reims.