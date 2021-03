D1 : Vanessa Gilles, une défenseure tout terrain qui mérite d'être connue aux Girondins de Bordeaux

La défenseure des Marine et Blanc est bien plus qu'une simple joueuse de football.

France Bleu Gironde reçoit Vanessa Gilles ce soir lors de l'émission 100% Girondins à partir de 18h30. Une jeune femme qui mérite d'être connue et reconnue. Et puisque la défenseure des Girondins de Bordeaux fait toujours les choses bien, elle a marqué ce weekend lors de la victoire de son équipe à Dijon (2-0). Ça ne lui arrive pas souvent. C'est seulement la deuxième fois depuis son arrivée sur les bords de la Garonne en 2018. La Canadienne permet à son équipe d'avoir 10 points d'avance dans la course à la Ligue des champions.

Mais Vanessa Gilles est bien plus qu'une footballeuse. C'est une sorte de citoyenne du monde ou une globe-trotteuse au parcours très riche. Née d'un père français et d'une mère italienne, elle a fait ses premiers pas au Canada dont elle porte aujourd'hui les couleurs après avoir eu une sélection avec l'équipe de France Espoirs. Elle a également vécu en Chine, au Vietman avec ses parents avant d'être diplômé en Justice Criminelle à l'Université de Cincinnati aux Etats-Unis.

Et ce n'est pas anodin si elle vient rendre visite à France Bleu Gironde ce lundi 8 mars. C'est en effet la journée internationale des droits des femmes. Une cause qui tient très à cœur à Vanessa Gilles. Lors de la tournée aux Etats-Unis des Girondines en 2019, elle avait tout simplement fait un discours aux Nations Unis lors de la 63e session de la Commission sur le Statut de la Femme. "J'ai vécu dans six pays différents et le foot m'a permis de voir comment sont traitées les footeuses mais aussi les athlètes féminines un peu partout", explique-t-elle. Elle se veut la porte-parole de ces femmes qui rêvent de devenir joueuse professionnelle. Et à l'image de Megan Rapinoe, figure féministe combattant l'inégalité salariale entre femmes et hommes, Vanessa Gilles se voit bien ambassadrice de ses causes après sa carrière.