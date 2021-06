D1 : vive les femmes aux Girondins de Bordeaux

Ces derniers mois, elles auront magnifiquement porté le maillot des Marine et Blanc contrairement à d'autres. Ce samedi, les Bordelaises mettront fin à une saison historique avec un dernier déplacement à Guingamp. C'est donc l'occasion de leur tirer un immense coup de chapeau.

Grâce à leur troisième place en D1, elles disputeront pour la première fois de leur jeune histoire la Ligue des champions la saison prochaine. Derrière les deux ogres, Paris et Lyon, les Girondines s'imposent aujourd'hui comme la troisième meilleure équipe française. Bravo aux joueuses, au coach Pedro Martinez Losa et tout son staff et bravo aussi à Ulrich Ramé qui a construit cette équipe au fil des années dans l'ombre. Comme le rappelait Florian Brunet, le porte-parole des Girondins mercredi, cette section féminine est sûrement la seule réussite des Américains depuis leur arrivée à la tête du club en 2018.

Justement, les Ultramarines ont publié un petit communiqué ce jeudi. Le plus grand groupe de supporters bordelais a voulu rappeler son hostilité à l'un des candidats au rachat des Girondins. Il s'agit de celui de Didier Quillot, l'ancien directeur général de la Ligue de Football Professionnelle. Il lui reproche ses propos rassurantes sur GACP lors du précédent rachat, le fiasco Mediapro ou encore ses prises de position sur les supporters par le passé. Pour les Ultramarines, il n'est pas le bienvenu et peu importe son projet