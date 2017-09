D2 féminine : l'ASNL réussit son retour en battant Toulouse (6-3)

L'AS Nancy Lorraine s'est imposée 6-3 face à Toulouse en ouverture du championnat de deuxième division féminine. Un retour réussi après une année à l'échelon inférieur.

Après une saison 2016-2017 passée en Division Honneur à infliger des corrections à ses adversaires, la section féminine de l'AS Nancy Lorraine reprenait le chemin des terrains de deuxième division ce dimanche 10 septembre. Et les Nancéiennes entraînées par Paco Rubio n'ont pas manqué ce rendez-vous en s'imposant 6-3 face à Toulouse, quatrième l'an passé et candidat à la montée en D1.

Après avoir fait le break en première mi-temps, en menant 3-1, les Nancéiennes ont subi en début de deuxième période. Toulouse est revenu à 3-2 puis à 4-3 avant de craquer suite aux buts en contre inscrits par Nancy. L'entraîneur Paco Rubio retient le résultat mais aussi l'état d'esprit de son équipe :

On a montré qu'on était là [...] Si elles sont comme ça tous les dimanches, on ne va pas se plaindre. On peut faire des belles choses mais il ne faut pas non plus se gargariser parce qu'on a gagné. On sait qu'on marquera pas six buts tout le temps, on espère qu'on n'en prendra pas trois tous les dimanches."