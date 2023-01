Damien Comolli furieux contre l'arbitrage après TFC-Brest

Damien Comolli n'a pas apprécié l'arbitrage du match entre le TFC et le Stade Brestois ce dimanche au Stadium et l'a fait savoir.

ⓘ Publicité

Le but brestois entaché d'une faute ?

Benoît Millot et Damien Comolli ne partiront sans doute pas en vacances ensemble. Le président toulousain n'a pas apprécié que le but breton ait été validé par l'arbitre. Malgré l'aide de la vidéo, le corps arbitral a décidé de valider ce but de Steve Mounié malgré une main dans le visage du défenseur du TFC Rasmus Nicolaisen. "La raison pour laquelle je voulais intervenir, c'est parce qu'à la mi-temps j'ai montré cette faute au quatrième arbitre. Et j'ai eu droit à un manque de respect hallucinant. Il m'a repoussé en me répétant "Ne me parlez pas ! Ne me parlez pas !""