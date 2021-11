Damien Comolli, invité de 100% TFC ce mercredi soir à partir de 18h30

Le TFC affronte Sochaux ce samedi après-midi au Stadium, l'une des affiches de cette saison en Ligue 2. Les Violets espèrent faire le plein et cassent les prix pour remplir les tribunes face à un autre concurrent à la montée, actuel 4e du championnat. Damien Comolli, le président du TFC, est dans les studios de France Bleu Occitanie ce mercredi soir, de 18h30 à 19h, pour parler de ce qui est annoncée comme l'un des matchs de l'année au Ramier.

Affiche du TFC sur les réseaux sociaux et en ville ces derniers jours. - TFC

Le président fera le point sur cette saison et l'objectif Ligue 1 : 15 matchs de championnat, huit victoires, six nuls et une seule défaite mais un unique succès sur les cinq dernières rencontres. Les Violets sont toujours solidement installés dans leur fauteuil de leader mais Auxerre n'est plus qu'à un point, Ajaccio et Sochaux à deux. Est-il satisfait de son coach Philippe Montanier ? Le mercato d'hiver dans un mois pourrait-il réserver des surprises ?

8.300 spectateurs de moyenne par match au Stadium cette saison

La barre des 10.000 spectateurs au Stadium a été passée deux fois cette saison lors de la réception d'Auxerre et de Guingamp. L'affluence moyenne se situe autour de 8.300 spectateurs par match. La plus belle affluence de la saison en Ligue 2 est à mettre au crédit du Stade Malherbe de Caen qui recevait le voisin normand le Havre le 16 octobre dernier, avec plus de 16.700 spectateurs.