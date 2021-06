Damien Comolli n'a "aucun regret" après sa colère contre les arbitres, après Nantes-TFC

Damien Comolli ne regrette "absolument pas" sa colère de dimanche soir, dans les couloirs de la Beaujoire. Dans une vidéo captée par les caméras de Canal+, et abondamment relayée sur les réseaux sociaux, on voit pourtant le président du TFC crier à pleine gorge contre les arbitres du match de barrage Nantes-Toulouse. Le dirigeant est revenu sur cet incident, ce mardi 1er juin, dans la matinale de France Bleu Occitanie.

Regrettez-vous vos propos ?

Absolument pas. Mais je suis toujours extrêmement en colère. Même si c'est désormais une colère froide, pas émotionnelle comme dimanche soir. Mais quand je dis "voler la montée", en aucun cas je n'utilise le mot "vol". Je l'utilise dans le sens "voler notre rêve". On a volé le rêve de nos joueurs. Vous savez, quand vous rentrez dans un vestiaire, que vous avez des joueurs qui pleurent, et le staff technique qui pleure parce qu'il y a eu une injustice flagrante, c'est dur. C'est dur à accepter.

Donc si c'était à refaire, vous diriez les choses avec autant de véhémence aux arbitres ?

C'est même impossible à accepter. Mais je n'ai pas utilisé le mot vol, je n'ai jamais remis en cause l'honnêteté du l'arbitre. J'ai juste dit qu'on nous avait volé la montée. On nous a volé notre rêve comme on volerait un rêve à un enfant.

Mais vous reprochez bien aux arbitres de ne pas avoir sifflé une faute nantaise, précisément ?

Evidemment, et je leur reproche toujours !

La nuance est difficile à comprendre...

Ah non, la nuance, c'est très facile à comprendre pour moi. Je leur reproche d'avoir fait une erreur, une erreur manifeste, une erreur énorme qui nous coûte énormément et je ne parle pas sur un plan financier. Vous savez, je pense que j'ai reçu plus de messages de personnes suite à ce qui s'est passé, que si on était montés en Ligue 1. Et la solidarité des dirigeants des clubs Ligue 2 est assez impressionnante.

Lundi soir sur France Bleu Occitanie, Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage au sein de la Fédération, a dénoncé "une attitude intolérable, inadmissible". Comptez-vous présenter vos excuses aux arbitres ?

Je réserve mes commentaires pour la commission de discipline devant laquelle je suis convoqué demain soir (mardi 2 juin).

Est ce que vous irez jusqu'à dire, Damien Comolli, que les arbitres ne veulent pas que les clubs de Ligue 2 montent en Ligue 1 ?

Non, absolument pas, puisque cela reviendrait à dire qu'il y a eu de la malhonnêteté dimanche et jamais à aucun moment je n'ai remis en cause la probité de l'arbitre ou son honnêteté. J'ai dit qu'il y avait une erreur manifeste d'arbitrage sans remettre en cause ni la personnalité de l'arbitre ni son honnêteté. Donc, je ne crois en aucun cas au complot. Je ne pense pas être parano C'est juste une erreur incroyable que toute la France a vu, que tout le monde du foot a vu. Je m'arrête là, je n'irai pas plus loin.

Il y a juste un dysfonctionnement évident entre l'arbitrage vidéo qui a vu ce qui s'est passé et l'arbitrage terrain et qui n'a pas contrôlé la vidéo alors que ce n'était pas difficile de le faire.

Quel bilan tirez-vous de cette première année en tant que président du TFC ?

Déjà un regret sur un plan sportif, parce qu'on s'était fixé un objectif ambitieux, très ambitieux, vous d'où on arrivait. qui était la montée en Ligue 1. Ca n'a pas fonctionné. Donc, c'est un échec sportif. Je l'avais dit pendant toute la saison, que si on montait pas, ça serait un échec.

Ce sont les actionnaires américains qui vous avaient fixé la remontée immédiate ?

Pas du tout. C'est moi qui l'ait fixé. C'était le mien, oui. Parce que je pensais qu'on pourrait y arriver. A un penalty près, on y serait arrivés. Ensuite, ce qui est très positif, c'est le fait que on soit arrivés à une communion très importante avec nos supporters, avec notre communauté.

Ce qui ne se voit pas de l'extérieur, c'est qu'on a structuré le club comme un club de Ligue 1 sur tous les plans : au niveau du staff technique, du staff médical, de la formation, au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau business, au niveau ticketing, au niveau hospitalité, etc. On est vraiment structuré comme un club de Ligue 1. Ça a été un travail énorme pendant toute la saison qu'on a fait sur une durée de temps très, très courte. Donc il y a énormément de positif.

Est ce que vous souhaitez garder l'entraîneur Patrice Garande la saison prochaine ?

On a eu une réunion hier matin, où on s'est dit tous les deux qu'on était dans la réflexion. Il a dit lui aussi dimanche soir après le match qu'il était dans la réflexion. Je lui ai dit que moi et les actionnaires de Red Bird Capital Partners, on était aussi dans la réflexion. Donc, on doit se reparler très rapidement.

Vous restez persuadé que c'est lui l'artisan de la remontée ?

J'étais persuadé cette année que c'était le cas. C'est pour ça que je l'ai fait venir d'ailleurs. Après, on repart sur une nouvelle saison. Est-ce qu'on continue à travailler de la même manière ? Peut-être faut-il changer des choses ? Donc il faut qu'on prenne le temps de discuter pour mettre les choses à plat, qu'on fasse une revue complète de la saison, ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Les trois points qui nous a manqué, où les a-t-on perdu ? Etc. C'est pourquoi je l'ai dit que j'étais dans la réflexion et j'ai compris que lui aussi.