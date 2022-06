Damien Comolli sur le mercato du TFC : "Je ne suis pas tout à fait satisfait"

Le président du Toulouse Football Club s'est arrêté au micro de France Bleu Occitanie ce vendredi, alors que le mercato ouvre officiellement. Le TFC va retrouver la Ligue 1 le weekend du 7 août et Damien Comolli espère boucler quelques dossiers rapidement.

Depuis la montée, on imagine que vous n'avez pas pris de vacances ?

"Je n'ai pas pris de vacances du tout, je n'ai pas eu le temps. J'en ai sûrement besoin mais c'est aussi bon signe. On a tellement de choses qui se passent au club en ce moment. Cette semaine, on a eu l'audition du club auprès de la DNCG. On est passés avec les honneurs et les félicitations du jury.'

Quel est le plus gros chantier ?

'C'est de construire l'équipe qui est sur le terrain. On avait une structure d'un club de Ligue 1 en Ligue 2. Certains ont pris ça pour de l'arrogance mais pas du tout. Il y a peu de choses qui changent en dehors du terrain. On a des infrastructures de qualité, un staff technique et médical de qualité également. Notre saison on la joue maintenant. En juin, juillet et août. C'est pendant le mercato, il faut construire une équipe compétitive en Ligue 1. Je ne le vois pas comme un chantier mais comme une épreuve, un temps très important dans une saison. C'est une des grandes leçons que j'ai apprises en travaillant auprès d'Arsène Wenger.

Combien de départs cet été ?

"Il y a des départs que l'on maitrise. Des jeunes joueurs que l'on voudrait prêter parce qu'ils ont besoin de s'aguerrir et d'avoir du temps de jeu. Sur les arrivées j'ai une idée précise mais je ne veux pas donner le chiffre. Ensuite, il y a une seconde vague d'arrivées qui sera dépendante du nombre de joueurs majeurs qui partiraient."

Vous nous aviez dit que vous espériez une première salve d'arrivées assez tôt...

"Je ne suis pas tout à fait satisfait. C'est plus long que ce que l'on espérait. On a tout fait pour faire des transferts très tôt. On est intéressés par les meilleurs joueurs des autres équipes, et par définition elles ne veulent pas nous les vendre. Cela prend plus de temps que ce que j'aurais aimé. Au club, tout le monde me dit que c'est très peu commun de faire des transferts avant le 30 juin mais je veux y arriver. Est-ce que ce sera zéro, un, deux ou trois joueurs qu'on arrivera à faire avant le 30 juin ? Je ne sais pas mais toute notre énergie est tournée vers ça."