Adil Taoui, mercato... le président du TFC Damien Comolli fait le point sur l'actualité du club

Invité de l'émission 100% Club, Damien Comolli a balayé l'actualité du TFC. Entretien.

Un cas de Covid-19 a été détécté au sein du groupe. Quelles sont les dispositions prises ?

"On a un cas, le match contre le Paris FC aura bien sûr lieu. On suivra le protocole classique qui précède le match de Caen. Le joueur est isolé. On le fait depuis le début, on met en place toutes les recommandations. On est constamment en relation avec la Ligue, l'ARS... Cela faisait 14 semaines sans avoir un cas. Ce qui était formidable. Tout ce qu'on met en place a été très efficace jusqu'à maintenant."

La date du 20 janvier s'éloigne de plus en plus pour un retour du public. Vous envisagez une fin de saison complètement à huis clos ?

"Non. Parce que je suis d'un naturel optimiste. On a les moyens pour ouvrir et accueillir des spectateurs avec des jauges. On pourrait ouvrir 25% de la capacité du Stadium. Cela ferait 8.250 personnes, on pourrait tout à fait les gérer. Je suis optimiste et j'espère qu'on aura le retour de nos supporters le plus rapidement possible parce qu'on est impatients de les retrouver."

Adil Taoui a été licencié pour faute grave ce lundi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?

"C'est difficile de rentrer dans les détails parce qu'on est dans une situation juridique. Qui l'est depuis plusieurs semaines puisqu'il y a eu quelques mises à pied avant qu'on arrive à cette situation. C'est une décision que je n'ai pas prise de gaieté de coeur, extrêmement difficile à prendre. On réfléchit à l'être humain avant de voir le joueur. Si je l'ai prise, c'est que je n'avais pas d'autre choix. Mon discours depuis le premier jour, c'est que l'institution et le club sont au-dessus de tout, y compris moi. Si quelqu'un va à l'encontre de ça, il me trouvera sur son chemin. C'est un discours que je déteste tenir mais malheureusement je n'ai pas eu le choix."

Est-ce qu'autre chose qu'une montée serait un échec à la fin de la saison ?

"On est dans une situation au classement où on peut jouer la montée, donc on ne va pas s'en priver. Si on ne monte pas, ce ne sera pas un drame. Si on n'y arrive pas, ça ne remettra rien en cause mais ce sera une déception. Ce que je prendrai pour quelque chose de personnel, comme à chaque fois que l'on perd un match"

Comolli sur le mercato : "On pense qu'il va y avoir des opportunités"

Un point sur le mercato. Efthymios Koulouris a-t-il trouvé une porte de sortie ?

"A ce jour, non. Il sait qu'on le laissera partir si il trouve une solution. Il a exprimé son envie de partir et je comprends. Il a besoin de jouer. Il est appelé à tous les rassemblements avec son équipe nationale. Mais pour l'instant il n'y a rien non."

Augustin Rogel et Firmin Mubele n'ont pas joué une minute. Qu'en est-il pour eux ?

"Ce sont deux joueurs qu'on laissera partir. Il y a beaucoup de rumeurs d'agents qui vous appellent mais je ne crois que ce que je vois, et pour l'instant je ne vois pas grand chose arriver. Ces joueurs ont un marché, on essaiera de trouver la meilleure solution."

Des joueurs vont arriver ?

"On est très attentifs au marché. On pense qu'il v a y avoir des opportunités intéressantes. On a la chance d'être soutenu par un actionnaire ambitieux qui est prêt à faire des efforts financiers. Si on peut faire quelque chose, on le fera. On est en discussion avec plusieurs joueurs et plusieurs clubs, mais nous sommes très très tôt dans le mercato."

Les terrains d'entraînement sont en piteux état, comme chaque hiver. Que faire dans des délais assez courts ?

"Trois terrains vont être livrés début juillet. Ils auront douze mois de retard, ce qui est pour moi une frustration incroyable. A Fenerbahce on a construit un terrain en 75 jours, ici il faut neuf mois. On est dans une situation intenable. Les terrains sont carrément dangereux, mais il faut beaucoup de temps. On ne peut pas faire grand chose, si ce n'est demander à la mairie de mettre plus de jardiniers en attendant. J'en ai discuté avec le maire, je sais qu'il m'a entendu."

Vous avez fait une série de tweets sur la Fondation TFC, en tant que nouveau président c'est important que le TFC s'investisse socialement et localement ?

"Je suis aussi fier des résultats que du travail de la fondation depuis que je suis arrivé. Tout l'aspect solidarité qu'on apporte à la population. On a fait un don de 2.000 vêtements pendant le confinement, on a distribué 1.200 repas. On s'associe aussi avec le don du sang et on fera une journée de dons le 7 janvier. Je serai le premier à aller donner mon sang. C'est très important, on veut mobiliser nos supporters."

