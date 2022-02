De la N2 à la Ligue 1 : Dango Ouattara et Sambou Soumano ont bouleversé l'attaque du FC Lorient

Leurs noms sont sur les lèvres de très nombreux supporters du FC Lorient ces derniers temps, quand celui de Terem Moffi a perdu du crédit. A 20 et 21 ans, Dango Ouattara et Sambou Soumano sont les deux attractions de cette deuxième partie de saison à Lorient. Alors que le FCL essaiera, ce dimanche contre Montpellier, de confirmer son redressement dans la lutte pour le maintien en tentant d'enchaîner un troisième match d'affilée sans défaite, il comptera sans doute sur ses deux jeunes attaquants issus de l'équipe réserve, en Nationale 2.

De la N2 à la L1 en un rien de temps

Car ils sont tous les deux les détonateurs d'une attaque trop inoffensive, atone, pour ne pas dire mutique, pendant près de quatre mois et une série sans précédent de seize matchs consécutifs sans succès pour les Merlus. Deux éléments sur qui le FCL pensait bien pouvoir compter, à moyen terme, mais peut-être pas aussi vite et en bouleversant les choses à ce point. "Oui et non" avoue l'entraîneur Christophe Pélissier, évoquant d'abord le Burkinabé. "Dango avait été identifié et s'entraînait avec nous sur la deuxième partie de saison l'an dernier". En revanche, le Sénégalais n'était pas encore dans les plans. "Nous ne connaissions pas Sambou au niveau des professionnels, car il avait été recruté pour la Nationale 2 dans un premier temps" en arrivant de Châteaubriant en début de saison.

Ils montrent à tout le monde que chacun peut avoir sa chance à condition d'être performant

Avec Terem Moffi et Armand Laurienté en méforme devant la cage, Stéphane Diarra trop souvent blessé et Adrian Grbic exfiltré au mercato hivernal, ce sont bien eux qui révolutionnent l'attaque du FCL. Au point que Dango Ouattara gagne, à la vitesse de l'éclair, sa place en sélection et parte disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Burkina. Qu'en son absence, Sambou Soumano se révèle à son tour avec trois buts en trois matchs consécutifs en L1, lui qui en avait mis onze en dix matchs avec la réserve des Merlus (dont un triplé et un quadruplé). Et voilà le duo de Nationale 2 promu en Ligue 1.

Christophe Pélissier a convoqué une réunion avec ses six offensifs

"Ils amènent leur fraîcheur et leur enthousiasme" relève le technicien du FCL, en croquant à pleines dents dans l'opportunité. "Ils montrent à tout le monde que chacun peut avoir sa chance à condition d'être performant". Qu'importe le statut. Terem Moffi se retrouve ainsi décalé de la pointe à un côté de l'attaque à trois. Alors que la recrue hivernale Ibrahima Koné voit se dresser sur sa route un défi de plus pour aller chercher une place de titulaire.

J'attends que les six participent à cette rotation avec efficacité

Fort de ce constat, après que le duo a rebattu les cartes en attaque, l'entraîneur du FC Lorient confie d'ailleurs avoir convoqué une réunion avec ses six offensifs (Moffi, Laurienté, Diarra, Koné, Ouattara, Soumano). "Je leur ai dit qu'il y avait six joueurs de très bon niveau et que, au gré des matchs, certains allaient débuter et d'autres terminer" expose Christophe Pélissier, "_que, souvent, les héros sont ceux qui terminent les matchs même si chacun a envie de les commencer. Contre Lens, Stéphane Diarra et Ibrahima Koné ont envoyé un signe. J'attends que les six participent à cette rotation avec efficacit_é". Même si elle reste pour l'heure la moins prolifique de l'élite (Lorient 20 buts, Troyes 21 buts, Clermont et Saint-Etienne 24 buts), avec des profils différents de joueurs désormais, la donne est nouvelle sur le front de l'attaque du FCL.