Daniel Bréard, le manager général du Saint-Nazaire AF, invité d'"une Semaine en Ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu Maine, France Bleu Loire Océan, et France Bleu Mayenne, en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. Daniel Bréard, le manager général du Saint-Nazaire AF, est l'invité de cette émission entièrement numérique cette semaine.

Nantes, France

Le Saint-Nazaire Atlantique Football est à l'honneur sur France Bleu et France 3 ! Son manager général est l'invité d'"une Semaine en Ballon". Daniel Bréard assure la direction sportive du club nazairien, actuellement leader du groupe B de National 3. Avec Anthony Brulez, le technicien du football revient sur ses ambitions pour le club de Loire-Atlantique.

Au sommaire également d'"une Semaine en Ballon": un point sur le championnat de National avec la ligne droite finale pour Laval, Le Mans, et Cholet. Le Stade Lavallois lui est le mieux placé actuellement pour accrocher une place de barragiste en fin de saison, derrière Rodez et Chambly. Côté Angers SCP, on salue la belle longévité de Vincent Manceau en Anjou, avec un contrat prolongé jusqu'en 2022.

Tous les jeudis, France Bleu et France 3 Pays de la Loire évoquent avec leur invité l’actualité du football dans la région, en particulier pour les trois clubs du championnat national (Cholet - Le Mans - Laval) et les deux clubs de Ligue 1 (Angers SCO – FC Nantes).

Dans le "vestiaire", un véritable vestiaire d’amoureux du football, place à une sélection d’images et de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. Les journalistes de France Bleu nous livrent leurs analyses avant chaque journée de championnat. À retrouver aussi, la chronique hebdomadaire d’Olivier Quint, ancien footballeur professionnel.