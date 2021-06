Daniel Stendel, l’entraineur de l’ASNL, vient remettre les compteurs à zéro à Nancy

Les deux pouces levés sur la photo et une réelle complicité affichée avec le jeune président de l’ASNL, l’entraineur allemand Daniel Stendel vient remettre les compteurs à zéro à Nancy pour un football plus actif et plus offensif et sept à huit nouvelles recrues.

Tout le monde aura sa place dans la nouvelle équipe rassure Daniel Stendel qui vient remettre les compteurs à zéro même si le président de l’ASNL ne cache pas que des contacts sont déjà pris pour de nouveaux footballeurs : « je pense qu’on aura 7 ou 8 recrues » durant ce mercato a indiqué Gauthier Ganaye.

Daniel Stendel a parlé de son style de jeu plus offensif : « On veut être toujours actif, que ce soit avec le ballon ou aussi quand l'adversaire a le ballon et jouer après avoir récupéré le ballon. Jouer le plus vite possible, c'est un style de jeu offensif et très actif » précise son adjoint qui joue le rôle de traducteur car l’entraineur allemand ne parle pas français même s’il a pris quelques cours en ligne et donnera ses consignes sur le terrain en anglais.

Chacun va vraiment recommencer à zéro, c’est ce qui est important

Daniel Stendel a pris le temps de regarder les matchs de l’ASNL en vidéo et s’est fait son idée sur l’effectif mais il vient dire à l'équipe que «chacun a sa chance et chacun va vraiment recommencer à zéro, c’est ce qui est important»

Et de poursuivre : «Chaque joueur va pouvoir montrer qu'il a sa place dans ce style de jeu, qu'il a les qualités dont on a besoin pour jouer ce style». Quel style ? Le contre-pressing, ou « gegenpressing » en allemand.

Daniel Stendel, nouvel entraîneur de l'Asnl avec Gauthier Ganaye. © Radio France - Thierry colin

L’entraineur vient-il pour jouer la montée ? « On ne peut pas donner les garanties pour une pour une place précise » se contente d’indiquer Daniel Stendel qui mènera son premier entrainement ce mercredi 16 juin à la forêt de Haye.