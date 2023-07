Daniele Bufano nouveau président de l'AC Ajaccio

La salle de presse de l'AC Ajaccio était bien remplie, jeudi 13 juillet pour présenter officiellement Daniele Bufano, le nouveau président du club. Cet Italien de 36 ans, originaire de Milan, est le gendre d'Alain Orsoni, ancien président et dirigeant depuis près de trois décennies dans le club acéiste. Voici ses premières réactions après sa prise de fonction.

Quels sont vos premiers mots en tant que président de l'AC Ajaccio ?

Tout d'abord je voudrais remercier l'équipe administrative et technique pour cet accueil fantastique. Je suis en train de passer une journée pleine d'émotions, c'est un grand honneur pour moi. J'espère être à la hauteur des attentes. C'est un challenge captivant, je sais que ça va être une belle année ensemble, pleine de surprises. J'ai hâte de mieux connaître l'ensemble de l'équipe et du staff.

Qu'est-ce qui a motivé votre choix de devenir président du club ?

C'est une question qui m'a été posée il y a longtemps et à laquelle j'ai longtemps réfléchi. Je pense que ma présence à Ajaccio et le challenge de l'ACA, qui est un club et une entreprise solide, avec une longue histoire, et qui souhaite progresser, c'est une occasion unique.

Connaissez-vous le monde du football ?

Je le connais peu, mais je suis accompagné d'une très belle équipe, dont le club est professionnel depuis plus de 25 ans. Je veux vite apprendre et je veux me faire accompagner par l'équipe déjà en place.

Quels sont les grands chantiers de l'ACA ?

C'est peut-être un peu tôt pour moi pour répondre à cette question. Je vais botter en touche (rires). Nous aurons des premières discussions avec le staff technique et administratif pour comprendre quels sont les grands chantiers sur lesquels on va travailler. Je reviendrai vous voir très prochainement avec un projet un peu plus construit.

Quel est votre objectif à la tête du club ?

Je m'inscris dans une logique de continuité, même s'il est difficile de vous donner maintenant un objectif précis. Certainement, le but est de continuer le travail que mes prédécesseurs ont fait depuis plus de 20 ans. C'est ça le grand challenge et les grandes attentes.

Les décisions seront prises de manière collégiale avec le staff ?

Complètement. Je n'ai aucun poids sur les décisions sportives. Il y a une équipe de professionnels, d'anciens joueurs très compétents qui sont déjà en place, je ne pense pas avoir de mots à dire sur ce sujet.

Serez-vous présent au stade et en déplacement comme l'ont fait vos prédécesseurs ?

Je participerai activement, tant que possible.

Vous êtes-vous entretenu avec les joueurs ?

Oui, ce matin. J'ai eu un premier entretien dans les vestiaires, puis on a passé un moment plus convivial dans le Salon Bodega. C'est une très belle équipe, l'accueil a été très sympathique, très ouvert. Je pense que nous allons passer de bons moments ensemble.