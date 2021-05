Daniliuc : "L'avenir s'annonce radieux"

Rare satisfaction dans cette saison décevante de l'OGC Nice, Flavius Daniliuc était ce vendredi face à la presse pour évoquer la réception de Strasbourg dimanche mais surtout pour revenir sur ses débuts réussis en rouge et noir, sa vie niçoise et son avenir, qu'il voit "radieux" sur la Côte d'Azur.

Son sourire et son regard déterminé font toujours leur petit effet sur l'assistance. Même si son Français reste perfectible. "Je vais vous parler en Anglais aujourd'hui mais la prochaine fois j'espère vous répondre en Français," explique-t-il d'une voix posée dans la langue de Molière. Avant donc d'opter pour celle de Shakespear, pour répondre plus précisément aux questions de la dizaine de journalistes présents ce vendredi au centre d'entraînement pour le traditionnel point presse d'avant match.

Dimanche c'est Strasbourg qui se présente à l'Allianz Riviera et le jeune Autrichien espère enchaîner une deuxième titularisation après celle face à Brest (3-2). "C'est vrai qu'on n'a pas atteint nos objectifs avec l'équipe, mais pour moi c'est une bonne saison. Rien n'est fait évidemment, je dois continuer à travailler."

La victoire à Rennes ? "Mon meilleur souvenir"

Arrivé sur la pointe des pieds l'été dernier du Bayern Munich, où le jeune homme qui vient n'avait jamais eu l'occasion de jouer avec les pros, Flavius Daniliuc a convaincu tout le monde au club pour compter à ce jour 25 matchs en rouge et noir et quelques performances marquantes comme cette victoire arrachée à Rennes (1-2), sur un but de... Daniliuc ! "Oui ce match reste mon meilleur souvenir. Pas seulement pour mon but mais surtout pour la victoire. L'équipe n'était pas bien à ce moment-là et la victoire avait fait du bien à tout le monde."

Un état d'esprit formidable

Formé au Bayern Munich, passé par les équipes de jeunes du Real Madrid, le jeune Autrichien semble prêt pour affronter les responsabilités du haut niveau. Et sa première saison à l'OGC Nice le prouve. "Il n'était pas programmé pour jouer autant," explique Adrian Ursea. "Mais on a très vite vu son potentiel et son état d'esprit formidable. Il a toujours l'envie de progresser. Même quand je l'aligne sur les côtés il a toujours répondu présent. Il est l'avenir du club."

"Quand je suis arrivé je voulais vraiment vivre dans le cœur de Nice."

L'avenir, justement, semble appartenir à celui qui vient de fêter ses 20 ans. "Je veux rester à Nice, c'est mon ambition. Depuis que je suis arrivé le club m'a tout donné. Le projet est ambitieux, j'y crois vraiment, ce n'est pas un discours. Je pense que le club peut rattraper les clubs que j'ai connu. L'avenir s'annonce radieux." Installé dans le centre-ville de Nice, le jeune Autrichien se sent bien sur la Côte d'Azur. "Quand je suis arrivé je voulais vraiment vivre dans le cœur de Nice, ressentir l'atmosphère de la ville et discuter avec les gens. Je suis heureux ici."

Et maintenant à l'Euro ?

Capitaine des U21 autrichiens, Flavius Daniliuc n'a jamais été sélectionné chez les A. Mais sa fin de saison niçoise et son profil d'avenir pourraient convaincre le sélectionneur autrichien de l'emmener dès cet été à l'Euro dans une liste élargie. "Oui je suis en contact avec le sélectionneur. SI je vais à l'Euro je serai évidemment ravi mais si je n'y vais pas je me concentrerai sur nos matchs de qualification au mois de juin avec les U21."