Daniliuc, Schneiderlin, la reprise... Jean-Pierre Rivère fait le point sur l'actu de l'OGC Nice

Convoqués au compte-goutte ce lundi matin, les joueurs de l'OGC Nice vont enfin pouvoir retrouver le chemin du centre d'entraînement après ces trois mois d'arrêt forcé en raison de la crise du coronavirus. Mais avant de retrouver le terrain et le ballon, ils vont d'abord effectuer toute une batteries de tests, d'abord médicaux puis physiques. Certaines nouvelles têtes sont d'ailleurs attendues dès ce lundi. Cette actualité chargée, le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère est venue en parler ce lundi à matin en direct sur France Bleu Azur.

Une reprise sans terrain ni supporter ce lundi

"La journée va surtout être consacrée aux tests pour le Covid avec un protocole vraiment très strict. Puis les prochains jours, les joueurs seront testés pour savoir où ils en sont physiquement après cette coupure. Ils ne retrouveront vraiment le terrain qu'à partir de la semaine prochaine."

L'arrêt du championnat

"Je reste sur ma position. Si on se remet dans le contexte à l'époque, avec les prises de paroles du gouvernement et de la LFP, c'était la décision la plus sage. Après ce qui est un handicap pour certains aujourd'hui, sera peut-être une force la saison prochaine, notamment pour les clubs en Europe. Sur le plan physique on aura un avantage physique par rapport à nos voisins européens qui auront enchaîner deux saisons d'affilée."

La cacophonie du foot français pendant la crise et l'attitude de Jean-Michel Aulas

"On en a malheureusement l'habitude. C'est vrai que ça a été une cacophonie avec quelqu'un qui s'est exprimé plus que d'autres et souvent à titre individuel et pas collectif. Après malgré tout il y a eu un travail de fond effectué par beaucoup pour trouver des solutions pour l'avenir dont ce type de cacophonie."

Les objectifs pour la saison prochaine

"Si notre cinquième place nous permet d'être européens dès cette saison c'est fantastique, le timing nous a été favorable c'est vrai mais les points on a été les chercher. On ne vise pas la Ligue Champions dès cette saison. On l'a souvent répété, on a un projet à bâtir pour les deux-trois ans qui viennent et pour être chaque année dans les cinq premiers."

La signature du jeune défenseur Flavius Daniliuc (19 ans) ?

"Je ne confirme pas mais c'est un joueur que l'on connait. Vous savez, dans notre projet il y a ce que l'on voit aujourd'hui et ce que l'on fait pour l'équipe première et puis il y a l'avenir, ces joueurs de haut niveau qui ne seront peut-être pas tout de suite en équipe première mais qui vont arriver pour partager l'avenir avec nous."

Un mercato sans star ?

"Le club a aujourd'hui une image différente, qui peut séduire ces joueurs de ce calibre qui se disent qu'ils ont plus de chance de jouer plus vite à l'OGC Nice. On commence à attirer du monde et c'est bien." Et les stars ? "Non, de très bons joueurs mais pas de grands noms qu'on pourrait fantasmer avec l'arrivée d'Ineos. On va faire les choses raisonnablement avec cet objectif de construire dans la durée." La piste Morgan Schneiderlin (Everton) ? "C'est envisageable oui."

