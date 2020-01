Danilo : reculer pour (se) stabiliser

Nice, France

Il était une solution provisoire pour pallier les nombreuses absences en défense. Danilo Barbosa est peut-être en train de s'imposer comme le complément idéal de son compatriote Dante dans l'axe de la défense du Gym. Malgré les retours de blessure ces dernières semaines de Christophe Hérelle, Malang Sarr ou Andy Pelmard, c'est bien le Brésilien qui vient d'être aligné trois fois de suite en défense centrale par son entraîneur Patrick Vieira, encore une fois séduit par la performance du Brésilien vendredi soir face au Stade Rennais. "Je l'ai trouvé concentré, discipliné, très intelligent. C'est quelqu'un de fiable, je peux le faire jouer arrière droit ou gardien de but il répondra présent. C'est un garçon remarquable."

Et on peut dire qu'on l'a remarqué vendredi soir. Tranchant dans ses interventions et précis dans la relance (96% de passes réussies, plus que tout autre joueur sur la pelouse), Danilo s'est très vite adapté à un poste inhabituel pour lui et dans une utilisation hybride selon si le Gym avait ou non le ballon. En phase de possession, on a vu le Brésilien monter d'un cran pour amener le surnombre au milieu de terrain pendant que les latéraux Malang Sarr et Christophe Hérelle se recentraient pour fermer l'axe. Une tactique travaillée à l'entraînement. "On avait bossé ce système toute la semaine," confirme le milieu Pierre Lees-Melou. "Danilo est habitué à jouer au milieu et je pense que ça nous a permis de poser des problèmes à cette équipe rennaise."

La bonne formule pour retrouver la solidité de la saison passée ?

Alors l'avenir de Danilo et de l'OGC Nice passe-t-il par ce repositionnement du Brésilien ? Celui qui fêtera ses 24 ans ce mardi, ne s'est jamais imposé au milieu depuis son arrivée de Braga il y a un an et demi (22 matchs en Ligue 1 la saison passée - 0 but). Les arrivées de Thuram, Boudaoui et Ounas l'été dernier semblaient condamner le natif Bahia à un rôle de remplaçant au milieu. Mais Patrick Vieira a peut-être (re)trouvé la bonne formule pour stabiliser son équipe et redevenir imperméable comme la saison passée (2e meilleure défense de Ligue 1). La double confrontation face à Lyon cette semaine permettra d'y voir plus clair sur les choix de Patrick Vieira et la capacité de Danilo à enchaîner les performances en défense.

