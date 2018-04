21000 Dijon, France

Connaissez-vous la "Danone Nations Cup"? C'est la plus grande compétition de foot au monde réservée aux enfants de 10 à 12 ans. Ce samedi, 21 avril, 20 ans après le sacre mondial de l'équipe de France, c'est à Clairefontaine -l'antre mythique des Bleus- que va se disputer un tournoi qualificatif en vue d'une grande finale nationale à Montpellier le 19 mai prochain. Sur le pré: 80 équipes (40 de filles, 40 de garçons) et parmi elles deux formations U12 du DFCO, une de filles et une de garçons.

Les jeunes U12 à l'entraînement ce mercredi 18 avril 2018 au Stade des Poussots à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce sont 1 000 gamins au total qui vont se défier balle au pied au cours de matchs de foot à 8 pour tenter de décrocher un billet pour Montpellier. Guillaume Maillot, 27 ans, est l'éducateur de l'équipe des garçons du DFCO, il est très heureux de conduire ses jeunes à Clairefontaine. "C'est vrai qu'on ne va pas n'importe où, c'est l'endroit où toutes les équipes de France se réunissent. Les jeunes vont certainement avoir des étoiles pleins les yeux donc c'est vrai que c'est un honneur de les y conduire!" Guillaume Maillot qui croit au potentiel de son équipe. "On a un groupe très homogène et très compétiteur, ils font tout pour gagner, c'est ce qui va faire notre force, d'autant qu'on joue plutôt bien au ballon".

Guillaume Maillot Copier

Guillaume Maillot, l'éducateur de l'équipe des garçons du DFCO, aux côtés de Ilan, Noah et Julien, trois de ses petits protégés! © Radio France - Thomas Nougaillon

Philippe Benoist, 52 ans, lui, entraîne les jeunes féminines du DFCO. Pour ses joueuses ce tournoi sera également un moment très spécial. "Je sens beaucoup d'excitation au niveau des filles, surtout que la Danone Cup féminine n'existe que depuis 2 ans. On a une grande chance d'y participer. Et on a une grosse attente, surtout vu le plateau. J'ai regardé un petit peu. Il y a 40 équipes de filles, 15 clubs professionnels donc on s'attend à du lourd! Il y a la petite carotte de la finale à Montpellier mais j'espère surtout que mes joueuses vont se lâcher et prendre du plaisir, après, arrivera ce qui arrivera!"

Philippe Benoist Copier

Philippe Benoist, entraîne les jeunes féminines © Radio France - Thomas Nougaillon

Côté joueur, Julien Renaudot, jeune défenseur central résume la motivation de ses jeunes collègues. "Cela va être un moment inoubliable parce que Clairefontaine c'est le lieu où les Bleus s'entraînent, ça va faire bizarre de jouer là-bas!" Le rêve inavoué de Julien? Marquer le but de la victoire, celui qui enverrait son équipe en finale! "Pourquoi pas!" conclue le jeune footballeur avec un sourire malicieux.

Julien, l'un des "minis rouges" Copier

Les jeunes Dijonnais ne lâcheront rien ce samedi! © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur les 80 équipes engagées à Clairefontaine seules 8 -4 de filles et 4 de garçons- auront le privilège de participer à la finale nationale à Montpellier. Finale qui regroupera donc les 8 qualifiés auxquels il faut rajouter les 4 équipes qualifiées d’office: les filles et les garçons du Montpellier Hérault Sport Club + les tenants du titre 2017 à savoir le FC Nantes (F) et les Girondins de Bordeaux (G).

Les deux équipes du DFCO découvriront leurs adversaires samedi matin en arrivant à Clairefontaine. Les "minis rouges" partiront à 5 heures du matin de Dijon et reviendront le soir même en bus vers 23 heures. Précisons que pour ce tournoi très relevé il y a des phases de poules, les premiers se qualifieront pour les phases éliminatoires. Par ailleurs sachez qu'il y a 12 joueurs par équipe 8 titulaires + 4 remplaçants. Les matchs durent 15 à 20 minutes.