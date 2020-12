"Dans l'esprit, c'est pas bien" dit le président de la Ligue de foot après le match secret du Stade lavallois

Selon une information révélée ce dimanche par le journal Ouest-France et que France Bleu Mayenne est en mesure de confirmer, l'équipe du Stade lavallois a participé, vendredi dernier, à une opposition contre la réserve du Sco d'Angers (N2). Cette semaine, il n'y avait pas de match de championnat pour le Stade lavallois (ce week-end devait se disputer le 8e tour de la Coupe de France).

Sauf qu'avec le confinement encore en vigueur, les textes sont clairs : le décret d'application ne permet pas la tenue d'un match en dehors de toutes compétitions officielles. Donc les footballeurs lavallois et angevins n'auraient pas dû s'affronter en fin de semaine.

Pour le président de la Ligue des Pays de la Loire, Gérard Loison, il s'agit donc d'une faute contre l'esprit du décret actuel : "c'est une situation compliquée qui me met dans l'embarras. On se serait bien passé d'une telle affaire qui me gâche mon dimanche. Dans l'esprit, ce n'est pas bien."

Rappelons que seuls les championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National se sont poursuivis durant ce deuxième confinement. La réserve du Sco d'Angers est donc à l'arrêt dans son championnat de National 2. Seuls les joueurs ayant le statut pro ont la possibilité de s'entraîner, mais sans avoir le droit de participer à des oppositions entre joueurs.

Pour l'instant, la Ligue de football des Pays de la Loire n'envisage pas de sanction à l'encontre des deux clubs concernés. Mais cette affaire ne va peut-être pas en rester là.