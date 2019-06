Dans l'incertitude, des joueurs du centre de formation de l'ASNL courtisés

Velaine-en-Haye, France

Le centre de formation de l'ASNL attaqué par la concurrence. C'est l'une des conséquences de la rétrogradation en National décidée par la DNCG (le gendarme financier du football français), en attendant une décision contraire en appel le 1er juillet pour valider son maintien en Ligue 2. Clubs et agents de joueurs tentent d'attirer de jeunes pépites formées à Nancy. Tous les coups sont permis, mais cela pourrait aider l'ASNL à se sortir des difficultés financières.

Des départs encore plus précoces ?

Ce n'est pas tout à fait nouveau. L'AS Nancy Lorraine avait déjà du mal à conserver ses jeunes après quelques apparitions chez les pros. Pour rappel, Faitout Maouassa et Clément Lenglet partis après seulement six mois en Ligue 1. Cette fois, c'est avant même le premier contrat professionnel que certains joueurs sont courtisés. Les noms de Bilel Hassaini, 18 ans, et Warren Bondo, 15 ans, tous les deux internationaux français chez les jeunes , sont évoqués. Des départs possibles contre une indemnité de formation susceptible d'aider le club à revenir dans le vert financièrement. Les clubs français et étrangers connaissent les difficultés de l'ASNL du moment et comptent bien en profiter puisque Nancy peut éventuellement être vendeur. Les clubs français qui respectaient un pacte de non-agression il y a encore quelques années n'hésitent plus à tenter de recruter encore plus jeune.

La donne a changé

Du coté des familles, certains s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants et le font savoir. Que se passera-t-il le 1er juillet alors que la reprise au centre de formation est prévue trois semaines plus tard ? Des entourages qui déchantent un peu : quand ces jeunes ont signé au centre, l'équipe jouait les premiers rôles en Ligue 2 ou le maintien en Ligue 1, la réserve évoluait en Nationale 3. Aujourdui, l'ASNL reste sur deux maintiens poussifs en deuxième division et ses équipes réserve et moins de 19 ans sont descendues d'un étage. Pas les meilleures vitrines pour atteindre le très haut niveau.