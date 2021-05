Dans les Alpes-Maritimes on joue à Fifa pour le Téléthon

Un tournoi de Fifa pour la bonne cause. Voilà ce que propose le football amateur la semaine prochaine. Deux clubs des Alpes-Maritimes participent à l'organisation de ce tournoi sur console pour faire gonfler une cagnotte au profit du Téléthon. On vous explique comment vous inscrire.

A vos manettes ! Et votre bon cœur. Le football amateur organise la semaine prochaine un grand tournoi de Fifa, au niveau national, pour récolter des fonds au profit du Téléthon. Dans les Alpes-Maritimes, les clubs de l'AS Cannes et de l'Entente Saint-Sylvestre Nice-Nord sont impliqués parmi les clubs qui font partie du collectif CM du football, qui organise ce tournoi. La "e-Caritative cup" se déroule à partir du 12 mai sur Playstation 4 et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce dimanche 9 mai pour tous ceux âgés de plus de 16 ans. Parmi les parrains, les Niçois Johan Audel, Alexy Bosetti, Malik Tchokounté et Anthony Scaramozzino.

Des maillots à gagner

L'objectif est donc de faire gonfler une cagnotte pour le Téléthon. Et pour cela, une tombola est ouverte pour permettre à chacun de donner, même 1 euro. La président de l'AS Cannes Annie Courtade a déjà fait un don de 1.000 euros. Des maillots sont à gagner. Ceux de nombreux joueurs professionnels comme Benoit Costil (Bordeaux), Pereira-Lage (Angers) ou Jean-Daniel Akpa-Apro (Lazio Rome). Un tirage au sort sera effectué début juin pour désigner les vainqueurs.