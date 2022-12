"Dans les deux cas on gagne", à Avignon les franco-marocains fiers de leurs deux pays pour la demi-finale

"Quoi qu'il arrive je gagne". C'est ainsi que Mounir Yemmouni résume son état d'esprit avant cette demi-finale de la coupe du monde. Pour ce franco-marocain et athlète, qui a porté les couleurs de la France aux championnats d'Europe, du monde et même aux Jeux-Olympique en 2008, ce match France-Maroc est particulier. "Pour qui je suis ? C'est une bonne question", s'interroge cet Avignonnais. "C'est comme si je devais choisir entre mon père et ma mère."

Ce sentiment est globalement partagé chez l'ensemble des franco-marocains que nous avons rencontré à Avignon. Mais en creusant un peu, certains ont quand même une petite préférence. "Si je dois me confesser j'avoue que dans le fond j'ai plutôt envie que le Maroc gagne", confie Redwann Mouihi, même s'il admire énormément l'équipe de France. "En fait je penche plutôt pour le Maroc parce que j'aime l'histoire que ça raconte. C'est l'histoire du petit poucet, de l'outsider qui vient challenger les plus grands. Si ils peuvent aller au bout, il y aura de quoi en faire un film", explique-t-il.

Le parcours de l'équipe marocaine inspire aussi, selon Redwann. "Mon père est au Maroc et il a les yeux qui brillent. Il y a une ferveur et une vibration énorme. Ça va leur donner envie d'aller de l'avant, de s'inspirer de ces joueurs, de cet esprit d'équipe, de cette réussite par le travail", espère-t-il. Et ce quel que soit le résultat du match alors, "que le meilleur gagne."