Chaque jour, le correspondant de France Bleu à Moscou, Claude Bruillot, nous envoie une carte postale de Russie où se déroule le Mondial de football (14 juin - 15 juillet). Alors que la France affrontera le Pérou jeudi 21 juin, zoom, ce mardi, sur le "match des supporters".

Est-ce qu'il faut nous compter nombreux pour être les meilleurs ? Dans le grand concours des imposantes cohortes de supporters qui défilent sur les avenues de Moscou, Saint-Pétersbourg ou de toutes les autres villes qui accueillent cette 21ème Coupe du Monde, nous autres petits bleus faisons plutôt pour l'instant dans la discrétion.

À l'heure où les sud-américains triomphent aux terrasses des cafés moscovites, nous autres béret-baguettes préférons la proximité d'une tablée entre amis, de préférence chez l'habitant... On y discute bien sûr de ces petits péruviens dont il va bien falloir se défaire, après demain au pied de l'Oural.

Dans le stade de Ekaterinbourg, c'est une certitude, la cohorte tricolore va devoir serrer les rangs. En face, 30.000 silhouettes rouges sont annoncées dans les deux fameuses tribunes construites en tubulures et détachées du reste de l'enceinte. Le match des supporters apparaît donc déséquilibré. On va dire que c'est la qualité du soutien qui fera la différence et que les plus nombreux ne sont pas les meilleurs.

