Chaque jour, le correspondant de France Bleu à Moscou, Claude Bruillot, nous envoie une carte postale de Russie où se déroule le Mondial de football (14 juin - 15 juillet).

Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'équipe de France affrontera le Danemark, mardi, avec pour enjeu la première place du groupe. Traditionnellement, la troisième rencontre dans les phases de poule, quand la qualification est assurée, offre l’occasion de faire davantage jouer les remplaçants parfois surnommés "les coiffeurs".

Connaissez-vous l’équipe des coiffeurs ?

Vous savez ces remplaçants qui jouent les matchs ayant un enjeu moindre, mais à qui on donne pour mission de maintenir le groupe à niveau. Cette pratique qui date des années 50/60 perd peu à peu de son intérêt aux yeux des sélectionneurs, soucieux d’obtenir le meilleur résultat possible et surtout de consolider les automatismes d’un groupe de titulaires. Sans doute que les Bleus de Didier Deschamps n’échapperont pas à cette évolution.

A quelques exceptions près toutefois. Et c’est là où le jeu des devinettes bat son plein. Qui parmi les actuels remplaçants pourraient se retrouver avec du temps de jeu après-demain contre le Danemark ? Tolisso, écarté au profit de Matuidi ? Nzonzi qui est rentré en fin de match contre le Pérou ? Fékir, déjà deux fois sollicité en cours de rencontre ? Sans oublier ceux qui ont besoin de jouer pour retrouver la forme comme les deux latéraux Sidibé et Mendy.

Enfin, dernier critère de taille, quels joueurs titulaires ont besoin de vraiment souffler avant les huitièmes de finale ? Mais là, on sort carrément des devinettes pour rentrer dans le secret des Dieux...

