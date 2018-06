Chaque jour, le correspondant de France Bleu à Moscou, Claude Bruillot, nous envoie une carte postale de Russie où se déroule le Mondial de football. La France affronte l'Argentine en 8e de finale samedi, la dernière confrontation en Coupe du monde remonte à 1978 et a laissé un mauvais souvenir.

En faisant match nul 0-0 contre le Danemark mardi soir, notre équipe de France a conservé la première place de son groupe. En huitièmes de finale, elle affrontera samedi à Kazan, ni plus ni moins que l’Argentine, finaliste de la précédente édition, emmenée par Lionel Messi, considéré comme le meilleur joueur du monde.

C'est seulement la troisième fois que les deux formations se rencontrent en Coupe du monde. Et la dernière confrontation, qui date de 1978, a laissé un mauvais souvenir à beaucoup de supporters.

Jusqu'où va notre mémoire collective quand il est question de l'équipe de France de football ? A 48 heures d'affronter l'Argentine de Lionel Messi, sans doute plus grand monde dans l'entourage des bleus garde un souvenir de la dernière confrontation entre les deux équipes en Coupe du monde.

C'était le 6 juin 1978, pour une épreuve organisée justement en Argentine, dans un pays transformé en dictature militaire. Les bleus de l'époque étaient emmenés par le regretté et expérimenté Henri Michel, et le jeune Michel Platini, 23 ans. Battus dans le premier match par l'Italie, les footballeurs tricolores jouaient le tout pour le tout dans cette confrontation contre le pays organisateur. Malgré un grand match, les bleus s'inclinent 2-1 et sont éliminés dès le 1er tour. Les anciens gardent un souvenir amer de cette rencontre, marquée par un penalty très sévère contre Marius Trésor.

Le genre de décision prise par un arbitre sous la pression d'une équipe, d'un public, d'un contexte qui renvoie encore 40 ans après, un sentiment d'injustice. En football aussi, le temps efface tout, mais l'idée d'une réhabilitation sportive 40 ans plus tard, ne déplairait pas à tous ceux qui se souviennent encore du 6 juin 1978.

