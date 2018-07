A la veille de disputer la finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, l’équipe de France quitte aujourd’hui son camp de base d’Istra pour s’installer dans le centre de Moscou.

Au programme des Bleus cet après-midi, une dernière conférence de presse d’avant-match et un entraînement au stade Loujniki qui servira de cadre à la confrontation de demain contre les croates. Pour beaucoup d’observateurs, l’équipe de France est devenue la favorite de cette finale.

Quand on y regarde bien, qui aurait dit ça, il y a encore deux semaines ?

Franchement, avouons-le , après le match si terne contre le Danemark, et surtout en raison d’une concurrence qui semblait tellement plus forte à l’époque, avec le Brésil, l’Espagne, le Portugal, et donc la Belgique, pour ne citer que les plus évidents, nous avions du mal à projeter notre équipe de France jusquà cette finale de demain. Et maintenant partout dans le pays, mais aussi ici, en Russie, petits et grands observateurs, neutres ou partisans, nous ont tous collé l’étiquette de favoris !

La preuve que tout va parfois très vite… trop vite même ? Trop vite ? Sûrement pas pour cette bande de Bleus, de 26 ans de moyenne d’âge, qui n’est pas certaine de retrouver pareille opportunité dans quatre ans…

Regardez par exemple, le jeune Kylian M’Bappé, 19 ans et demi, potentiellement encore au moins trois coupes de monde à jouer, et pourtant, rien ne dit qu’il sera de nouveau un jour présent en finale malgré son grand talent. Peut-être d’ailleurs qu’il va jouer demain, à 19 ans et demi, sa première et dernière finale ! Pour lui, et encore davantage pour ses coéquipiers plus âgés, ce sera le match d’une vie.

En 2006 à Berlin, les rescapés de 1998 connaissaient leur bonheur d’être en finale, pour y avoir déjà goûté huit ans plus tôt… Demain, il s’agira pour tous, de jouer cette finale, comme si c’était la dernière.