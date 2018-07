Première qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de France affronte dans trois jours l’Uruguay à Nijni Novgorod, à 400 km à l’est de Moscou. Les Bleus ont tout loisirs de suivre les autres rencontres des huitièmes de finale. Et, depuis la qualification du Brésil pour les quarts de finale, tous les supporters commencent à rêver d’une confrontation entre la France et le Brésil, en demi-finale.

Est-ce que nous serons punis pour avoir évoqué cette question ? Et en même temps, comment lutter contre cette obsession ? Comment éviter d’y penser, quand on imagine le parcours à venir des Bleus dans cette coupe du monde ?

A condition bien sûr de surmonter l’obstacle très difficile de l’Uruguay dans trois jours… Une obsession parce que c’est l’adversaire de toujours, à la fois rêvé et redouté en coupe du monde, une certaine équipe du Brésil ! A condition là aussi que les sud-américains passent également le ¼ de finale.

Mais quand même, quelle affiche de rêve ce serait… Neymar, de retour au plus haut niveau, face à son jeune coéquipier surdoué du PSG, Kylian Mbappé, en grande forme également…

Et voilà un autre piège à éviter pour Didier Deschamps, l’entraîneur des Bleus, qui se rappellera qu’il y a 20 ans, en pensant trop au Brésil, la France a failli passer à la trappe contre la Croatie… Donc on oublie vite le rêve et on essaie surtout de savoir dans la réalité, comment on neutralise les Suarez et les Cavani vendredi ? Comment on remplace Matuidi , suspendu, par un Tolisso qui va devoir vite remettre le bleu de chauffe ? Ouf ! Nous voilà avec assez de problèmes à régler finalement avec l’Uruguay pour éviter de rêvasser.