Chaque jour, le correspondant de France Bleu à Moscou, Claude Bruillot, nous envoie une carte postale de Russie où se déroule le Mondial de football (14 juin - 15 juillet). Alors que la France affrontera le Pérou ce jeudi 21 juin, zoom sur l'engouement des Russes qui entrevoient les 8e de finale après leur victoire face à l'Egypte mardi soir (3-1).

Est-ce que nous devons envier la joie et le bonheur des autres supporters, des russes par exemple ?

En regardant ces drapeaux tricolores flotter au vent de la Baltique hier soir, en écoutant ces concerts de klaxon résonner toute la nuit du côté de Saint-Pétersbourg, nous autres supporters et observateurs français en Russie, avons-nous le droit d’être jaloux devant ce bonheur presque communicatif ? Il n’est pourtant question que d’une simple qualification en 8e de finale. Un objectif même pas avouable pour les grandes nations du football.

Oh bien sûr , on ne rechignera pas si une petite fête s’organise côté français demain dans la région de Ekatérinbourg… ça voudra dire que la qualification de nos bleus n’est plus très loin. Dans leur longue transhumance vers l’Oural, des supporters français se sont sans doute rappeler , tout au moins les plus de 20 ans, que le fameux engouement que l’on présente comme indispensable aux épopées, avaient commencer seulement après le 8e de finale de la France en 1998. A bon entendeur !

