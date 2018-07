J-2 pour l’équipe de France au Mondial en Russie. A 48 heures d’affronter la Croatie en finale à Moscou, tout le monde s’arrête sur cette équipe croate inédite, dont on dit depuis deux semaines qu’elle est fatiguée, mais qui a démontré des capacités de résistance phénoménale.

Qu’est ce qui est plus fort ? un petit pays de 4 millions d’habitants seulement, reconstitué il y a à peine plus d’un quart de siècle,

ou un vieux pays, quinze fois plus peuplé, et de deux milles an d’âge ? A priori, la réponse semble évidente quand on regarde notre histoire et pas seulement footballistique et celle de l’adversaire des Bleus dimanche.

Cette petite Croatie donc, pourtant déjà dans l’antichambre de la gloire en 1998. Mais a priori seulement, car voilà qu’avec ses footballeurs en particulier, ses sportifs en général, la Croatie a développé une culture de la victoire, qui vise à lui assurer une présence réelle sur la scène internationale .

Et de fait, littéralement, les sportifs croates partent en compétition, non seulement pour remporter des titres, mais d’abord pour rappeler au monde, l’existence de leur nation. Le genre de mission qui "décuple" de tous les équipes nationales de Croatie. Et il se trouve que les footballeurs en sont le meilleur exemple aujourd’hui.

Avec trois prolongations et un jour de récupération en moins que nos bleus, ne vous faites aucune illusion , les Modric, Mandzukic, Rakitic et consorts seront à 200 % dimanche.

Un peu pour prendre leur revanche de 1998, mais beaucoup pour conduire leur pays sommet , afin que le monde entier sache que la Croatie existe. Petit message à celles et ceux qui pensent que l’équipe de France va se balader dimanche : vous avez souffert face aux belges mardi… préparez-vous à vivre dans l’angoisse dans 48 heures.