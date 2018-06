Chaque jour, le correspondant de France Bleu à Moscou, Claude Bruillot, nous envoie une carte postale de Russie où se déroule le Mondial de football (14 juin - 15 juillet). L’équipe de France s’est qualifiée dès son deuxième match pour les 8e de finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont battu le Pérou (1-0) à Ekaterinbourg sur un but du benjamin de l’équipe Kylian Mbappé, plus jeune buteur tricolore de l’histoire du Mondial.

Est-ce que vous voulez passer un bon week-end à deviser sur les chances de nos bleus d’aller tranquillement en 8e de finale de la Coupe du Monde, en vous permettant, gentiment toutefois, d’évaluer les difficultés de potentiels adversaires ?

Oh bien sûr, chez nous aussi, il reste beaucoup de choses à corriger. Mais enfin, en jouant seulement 20 minutes contre le Pérou, notre équipe de France a atteint son objectif. Qu’est-ce-que ce sera quand on jouera 45 minutes à fond et puis 1h, 1h30 même !

Bon d’accord , ce n’était que le Pérou, absent en Coupe du monde depuis 36 ans… mais soyons objectif – et un peu chauvin à la fois – si les Bleus mènent 2-0 à la mi-temps, il n’y a rien à redire. Allez , on se calme, on prépare tranquillement le match des coiffeurs comme on l’appelle, contre le Danemark histoire d’éviter à tout prix la Croatie. On soigne les petits bobos et on profite d’un troisième match sans déplacement dans le grand stade Loujniki de Moscou.

On prend même quelques repères dans un lieu qui accueillera une demi-finale et la finale. Mais là, c’est terrible décidément, à nouveau, je m’emballe…

