Ce sera donc une finale France- Croatie dimanche à 17 heures à Moscou. Hier soir , à l’issue des prolongations, les croates ont fini par battre l’Angleterre 2 buts à 1. Mais, aujourd’hui, à 4 jours donc de cette troisième finale de Coupe du Monde à laquelle vont participer nos Bleus, difficile de ne pas se souvenir de celle de 1998, précisément du 12 juillet, il y a tout juste 20 ans.

Et donc avant toute chose : Bon Anniversaire. Oui , bon anniversaire.

Car on n’a pas tous les jours vingt ans … Rassurez-vous, je ne vais pas vous imposer une énième rétrospective de la victoire des Bleus le 12 juillet 1998, dans leur Coupe du Monde de l’époque en France… Chacune, chacun d’entre nous a ses souvenirs en lui pour la vie.

Mais, comment dire, et c’est peut-être la première question à se poser, à quatre jours d’affronte donc la Croatie en finale de la Coupe du Monde actuelle. Est-ce que, dans notre grande armoire collective aux grandes joies partagées, et désintéressées, dans notre France Bleus de ces derniers jours, de ces dernières heures, il y a encore une étagère de libre pour le 15 juillet 2018 ?

On pourrait y mettre quelques poupées russes toutes neuves, un gros ours en peluche poussiéreux de l’époque Berlin 2006… et donc on garderait une place libre pour un objet assez massif, dorés, qui représente une planisphère ? Si vous voyez ce que je veux dire… Il y a encore de la place pour un tel trophée. Il y a l’envie de tout le pays pour revivre 1998, avec même quelque chose en plus.

En effet, ce serait la première fois que les Bleus, loin de leur base nationale, rapporterait le Saint Graal, après une campagne légendaire.

Certains , pas de chez nous, avaient même crû devoir minimiser le victoire du 12 juillet 1998, au motif que c’est – parait-il – plus facile à domicile. Rapportez-donc ce trophée de Russie, pour clouer le bec une fois pour toute aux grincheux, qui ne connaissent rien à la pression à domicile qu’engendre un tel événement.

Et encore bon anniversaire à toutes et à tous.