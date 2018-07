C’est le grand jour ce dimanche 15 juillet au stade Loujniki à Moscou pour l’équipe de France de football qui affronte en finale de la 21e Coupe du monde, la Croatie. Coup d’envoi à 17 heures d’une rencontre à vivre en direct intégral sur France Bleu.

Grand bonjour de Moscou à toutes et à tous !

Moscou, théâtre aujourd’hui de tous nos espoirs… Moscou, cité également de toutes nos angoisses… Moscou, brûle-t-elle en ce 15 juillet, jour de finale pour nos Bleus face aux Croates ? Non, Moscou ne brûle pas. La capitale russe continue bien sûr d’accueillir les supporters comme tous les jours depuis plus d’un mois. Mais c’est vrai que, en dehors de quelques lieux privilégiés, ils se font rares maintenant, depuis le départ de pratiquement toutes les délégations.

Et cet après-midi, nous serons donc un peu entre nous… quelques 2 à 3 000 Français d’un côté, et un peu plus de Croates de l’autre… mais surtout, beaucoup, beaucoup de Russes… dont on dit qu’ils préfèrent la France. D’abord parce que la Russie a été éliminée par la Croatie. Ensuite, parce que, à l’issue de cette victoire, un joueur croate a eu la mauvaise idée de dédicacer ce succès à l’ennemi ukrainien… Enfin, plus positif, parce que les Russes aiment s’enflammer pour les séquences offensives des Bleus. Sortis de là, nos tricolores ont rendez-vous en terre inconnue avec l’histoire.

Et la statue de Lénine devant le grand stade Loujniki n’y est pour rien… Non, c’est l’heure de rentrer dans l’histoire du football tout court, tout simplement en gagnant une première coupe du monde, loin, si loin du pays.

Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé… Et aujourd’hui : qui ne saute pas, n’est pas français !