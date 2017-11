Coupe de France : les footballeurs d'Ygos-Saint-Saturnin font la fierté des habitants

Dans les Landes, le compte à rebours a commencé pour le Stade Ygossais Football. Samedi soir, ils reçoivent le Paris FC, un club de Ligue 2, pour le 7e tour de la Coupe de France.

Samedi soir c'est le grand soir pour le Stade Ygossais Football. Les Landais, dernier club du département qualifié en Coupe de France, s'apprêtent à vivre un moment historique. Ils reçoivent le Paris FC, actuel cinquième de Ligue 2, pour le 7e tour de la Coupe de France. Un match qui s'annonce très très compliqué pour le Stade Ygossais, puisque six divisions séparent les deux clubs. Le match se jouera au Stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan, coup d'envoi à 20 heures, ce samedi 11 novembre.

Un vrai sentiment de fierté

Depuis le début de la semaine, la boulangerie d'Ygos-Saint-Saturnin de Domingo de Freitas voit la vie en bleue et blanc, les couleurs du Stade Ygossais : "C'est rare de voir un club de ce niveau au 7e tour de la Coupe de France, c'est inespéré ! Bien sûr que je suis fier ! " Le boulanger a déjà prévu samedi de décrocher la décoration et "tout ramener au Stade de l'Argenté pour supporter nos joueurs qui en auront bien besoin, face à une Ligue 2."

Des ballons et des écharpes, c'est aussi la décoration prévue dans la supérette où travaille Karine Portron : "C'est super, je suis contente, et j'espère faire la fête avec eux."

Mais, le foot ne passionne pas tous les Ygossais, comme Norbert et Jean-Bernard. Il n'empêche, les deux hommes avouent qu'ils sont contents pour le club et la commune : "Je suis content qu'ils soient là où ils sont ! Pour un petit village comme ça, c'est quand même bien "résume le premier "le cœur y sera!" rajoute le second "je ne suis pas le foot, mais pour une commune comme Ygos c'est très bien parce que ça donne de l'animation et ça fait connaître un peu plus Ygos."

Parmi les supporters de la première heure, Francis lui sera au Stade de l'Argenté, malgré ses problèmes de santé : "Je suis avec eux, corps et âme! C'est une agréable surprise et c'est mérité pour les joueurs et ceux qui se donnent tous les jours pour le club. La victoire ? C'est déjà une très belle chose de rencontrer une très grande équipe."

Mercredi soir, le club d'Ygos-Saint-Saturnin avait vendu 500 places. Il sera encore possible d'en acheter ce samedi directement au stade de l'Argenté. Le club a aussi prévu deux bus pour aller à Mont-de-Marsan, départ samedi 17H30 du stade, après le match des U18.