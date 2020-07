Dans les pas de l'OM en stage au Portugal

L'endroit est paradisiaque. Entre villas de luxe, palmiers tous les cinq mètres et parcours de golf en coeur de village. Tellement "beautiful" qu'il est colonisé par les britaniques. Et si l'endroit invite à la farniente, les marseillais ne sont pas en Algarve pour ça. Ils sont là pour suer, pour bosser. Mais en reprenant crescendo, après plus de trois mois sans entraînement collectif.

L'entraineur de l'OM André Villas-Boas, caché derrière son masque et sous sa casquette © Radio France - Bruno Blanzat

L'océan Atlantique est à quelques encablures. Histoire de rafraîchir (un peu) les lieux. Car la température monte à tout berzingue. Il fait déjà plus de trente degrés, au coeur de la matinée, quand les olympiens, arrivés pour certains en vélo jaune fluo de leur hôtel, situé à quelques kilomètres, apparaissent sur la magnifique pelouse de The Campus, un centre d'entrainement très moderne, aux équipements de haut-niveau. Un endroit qu'ils connaissaient pour s'y être préparés il y a deux ans, avec Rudi Garcia.

Steve Mandanda, toujours aussi affûté et heureux d'être-là © Radio France - Bruno Blanzat

Payet ménagé sur cette séance

Les marseillais à l'écoûte des instructions de leur entraineur © Radio France - Bruno Blanzat

Les quatre gardiens, dont Mandanda et Pelé, sont à pied d'œuvre pendant que les joueurs de champs soignent leurs biscotos en salle de musculation, au rythme des coups de sifflet de leur préparateur physique. André Villas-Boas, avec masque et casquette, effectue les allers-retours entre terrain, pour bien véfifier que sa séance est en place, et salle.

L'unique recrue de l'OM, le milieu de terrain Pape Gueye (21 ans), au premier plan © Radio France - Bruno Blanzat

Le début de la séance, après une demi-heure en musculation et un petit échauffement, est axé sur les enchainements et des frappes au but. Les médias ont le droit d'y assister. On y remarque la présence importante de Villas-Boas qui ne cesse d'être derrière ses joueurs, de les pousser, de les encourager. L'ambiance est au beau fixe. Une magnifique lucarne du jeune latéral Mohamed Abdallah provoque des rires.

Dimitri Payet, très décontracté, n'a pas pris part à cette séance, car ménagé © Radio France - Bruno Blanzat

Testés au Covid chaque semaine

Les olympiens sont studieux, préparation d'avant-saison oblige. Et quelle intersaison singulière, entre coupure de plus de trois mois et préparation inédite de deux mois (la L1 redémarre le 23 août). Ce qui n'empêche pas les sourires. Et les moments de détente. Les marseillais ont eu droit à un après-midi à la plage, rejointe en bicyclette. Certains se sont baignés, d'autres en ont profité pour siroter une boisson. Deux soirées libres, aussi, étaient au programme, histoire de souffler un peu.

Les olympiens ont passé la première partie de leur entraînement à travailler devant le but © Radio France - Bruno Blanzat

Les olympiens, qui prévoyaient de disputer leur premier match amical, ce samedi, finalement annulé, retrouveront Marseille à l'issue de ce dernier jour de stage.