Dans quels cas de figure l'ASNL peut-elle se maintenir en National ?

L'AS Nancy Lorraine n'a plus son destin en main pour la dernière journée de championnat de National

L'AS Nancy Lorraine débutera le dernier match de National cette saison face à Bourg-en-Bresse en position de relégable. Au coup d'envoi à 21 heures ce 26 mai, Nancy occupera la 13e place synonyme de relégation en N2 , de perte du statut professionnel et peut-être de disparition pure et simple. Pour se maintenir, il faudra gagner obligatoirement et compter sur des résultats favorables sur les autres pelouses de National. En cas d'égalité, les équipes seront départagées en fonction des résultats lors des confrontations directes entre elles.

ⓘ Publicité

L'ASNL maintenue si :

Nancy gagne et Châteauroux ne gagne pas face à Paris 13 Atletico.

Nancy gagne et Avranches ne gagne pas à Cholet.

Nancy gagne et Le Mans perd face à Dunkerque.

Nancy gagne, Châteauroux gagne, Avranches gagne, Le Mans et Villefranche s'inclinent.

Nancy gagne, Châteauroux gagne, Avranches fait match nul, Le Mans et Villefranche s'inclinent.

Suivez la rencontre entre Bourg-en-Bresse et l'AS Nancy Lorraine à partir de 20h30 ce vendredi sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr avec Johan Gand, Florent Gazeau de ASNL Database et Xavier Montpied. Coup d'envoi à 21 heures.