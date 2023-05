Dante : "Je ne dépasserai pas Hilton mais je préfère ne pas me dire que c'est la dernière année"

Le sourire ne le quitte plus depuis cette signature officialisée. Dante (39 ans) a prolongé d'une année son contrat avec l'OGC Nice et passera donc le cap des 40 ans sur le terrain et avec le maillot du Gym. "Je suis très fier d'avoir la reconnaissance du club et des supporters. Je suis soulagé de voir que Florent (Ghisolfi, directeur sportif, ndlr) compte sur moi pour le futur. Le football, c'est ma vie. La relation entre le club et moi est belle. Elle n'était pas prévue au départ. Beaucoup pensaient que je ne resterai que deux ou trois ans. Moi aussi d'ailleurs. Pour bien finir cette belle histoire, ça serait beau de finir ici. Mon fiston, quand il se douche, chante les chants des supporters, son rêve, c'est de suivre un match de la BSN ! C'est une responsabilité du coup !"

ⓘ Publicité

"Une de mes meilleures saisons à Nice"

"Après ma blessure, je me suis dit qu'il fallait jouer au mois deux ans. Le plus important, c'est de rester lucide et loyal avec les autres. Il faut avoir une vision claire de ses capacités. Je ne vais pas dépasser Hilton (le Brésilien a stoppé sa carrière à 43 ans) ça, c'est sûr mais je préfère ne pas me dire que c'est la dernière. Quand on entend parler de pistes au Qatar ou au Brésil, oui ça peut faire réfléchir. Cela fait plaisir. On n'a pas évoqué mon rôle pour la saison prochaine. C'est au club de faire un bon mercato. Si le club décide de prendre un joueur à mon poste, ce sera la concurrence. On ira à la bataille tous les jours. Je lui souhaite bonne chance d'ailleurs à ce joueur qui peut arriver ! Je pense que je fais une bonne saison. Quand on voit comment elle s'est passée en plus, si on regarde les chiffres, on a la deuxième défense du championnat. C'est grâce à tout le collectif évidemment. Je peux même vous dire que c'est une de mes meilleures saisons à Nice."

"On va aller à la guerre pour Digard"

Comme Lotomba ou Ramsey ces dernières semaines, le capitaine de l'OGC Nice s'est également prononcé pour un maintien de Didier Digard la saison prochaine. "Oui j'aimerais qu'il reste. On a vu qu'avec lui on pouvait gagner et faire de très bons matchs. Il dégage quand même une certaine sérénité même s'il est jeune. On va aller à la guerre pour lui." Concernant Jean-Clair Todibo, son compère de la défense aimerait le garder, mais sait bien qu'il sera sollicité. "Je suis fier de voir le joueur qu'il est même s'il sait que le chemin est encore long. Les jeunes joueurs doivent apprendre tous les jours."