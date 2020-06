David Aucagne, manager général ASBH : "Etonné de ne pas avoir reçu un appel de Christophe Dominici"

Manager général de l'ASBH, David Aucagne regrette de ne pas être consulté par les investisseurs qui souhaitent racheter le club de rugby de Béziers, installé en Pro D2, et notamment par Christophe Dominici, son ancien partenaire en équipe de France.

Toujours pas de fumée blanche à Béziers : les dirigeants du club de rugby de Pro D2 discutent toujours avec les investisseurs émiratis qui veulent racheter l'ASBH, appuyés par l'ancien international Christophe Dominici et conseillés par l'ancien secrétaire d'Etat chargé des sports Thierry Braillard. Seulement, les discussions piétinent, tandis que le projet divise en interne comme chez les supporters.

Ce mercredi, le manager général et entraîneur du club depuis 2017 était notre invité, dans 100% Club. En Facebook Live sur France Bleu Hérault, David Aucagne s'est confié avec franchise. Il s'est dit notamment étonné de la façon de faire de celui qui pourrait devenir président, en cas de rachat. Christophe Dominici qui ne l'a pas contacté, alors que les deux hommes ont joué ensemble en sélection.

Un regret

David Aucagne regrette que lui et son staff ne soient pas consultés par les investisseurs potentiels.

Des réserves

David Aucagne s'est dit sceptique quant à l'aboutissement des négociations. Il n'est pas opposé, en soit, à l'arrivée d'investisseurs, mais il commence à douter du fait que ce projet puisse aboutir.

David Aucagne a témoigné toute sa confiance à ses dirigeants : Cédric Bistué et Pierre-Olivier Valaize. Malgré les difficultés financières auxquelles le club fait face, parfois, et les conséquences en terme de moyens et d'objectifs, l'ancien demi d'ouverture aimerait autant continuer l'aventure avec l'équipe dirigeante actuelle.

Des projets en stand-by

Reprise, mercato, saison prochaine

Dans ce climat tendu et malgré un avenir incertain, David Aucagne continue de travailler avec son équipe à préparer la saison prochaine. Ses joueurs ont repris l'entraînement, il y a quinze jours, après deux semaines de tests médicaux (covid-19). Pour l'heure, des groupes de quatre jusqu'à fin juin, en attendant des groupes de dix à douze début juillet et durant trois semaines, puis enfin des entraînements standards avec du contact, fin juillet. "Trois mois de confinement ont laissé des traces, on va augmenter la cadence progressivement". La reprise du championnat, quant à elle, pourrait intervenir début septembre.

Au total, entre les fins de contrat et les départs en retraite, l'ASBH se sépare de quinze joueurs, cet été. Pour ce qui est des arrivées, il a fallu recruter malin, en raison de la crise économique, "même si la Pro D2 est moins impactée que le Top 14, en terme de rémunérations et grâce au chômage partiel, avec des salaires autour de 3 à 4.000 euros en moyenne", précise David Aucagne. "L'équipe sera malgré tout compétitive" assure-t-il.

Parmi les nouveaux venus : Tristan Tedder (prêt aller-retour) et Jarrod Poi tous les deux en provenance du Stade Toulousain. Egalement Jean-Victor Goillot, qui arrive de La Rochelle, Morgan Eames de Doncaster, John Madigan de Massy et Maxence Lemardelet de Clermont. D'autres doivent encore signer, notamment sur le poste de pilier.

100% Club avec David Aucagne : émission complète