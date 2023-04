David Brauge, neurochirurgien : "La commotion cérébrale n'est pas grave dans la majorité des cas"

Quand un joueur subit un choc à la tête, que doit faire le staff ?

La première difficulté en ce qui concerne la commotion cérébrale, c'est de la reconnaître dans un sport, comme le football, où un joueur subit plusieurs impacts à la tête au cours de la partie. Parfois, il peut y en avoir un qui occasionne une commotion cérébrale. Et là, il ne faut pas se tromper, il faut la reconnaître. Cette détection est dévolue à un membre du staff médical qui peut être le kiné ou le médecin, qui a la possibilité de rentrer pour évaluer le joueur. A partir de là, il a trois minutes pour prendre la décision de sortir le joueur, ou pas. Cette prise de décision, elle ne se fait pas comme ça, en lançant une pièce de monnaie. Elle est très standardisée. Il y a des signes cliniques. Quand ils sont présents, on sait qu'il y a eu commotion cérébrale : la perte de connaissance en est un. Mais s'il n'y a pas de signe très évident, il y a une façon d'examiner le joueur, avec des tests que l'on peut faire sur le terrain en trois minutes. Partant de là, le joueur est autorisé à poursuivre si, et seulement si, on est certain de l'absence de commotion cérébrale. À partir du moment où il y a un doute, et à fortiori si la commotion est avérée, le joueur doit être sorti et il le sera de façon définitive.

A quoi ressemblent les tests effectués par le staff médical ?

Vous avez le score de Maddox. Il y a cinq questions qu'on pose au joueur et il doit avoir juste à toutes les questions. S'il y en a une qui est fausse, on considère qu'il y a commotion cérébrale. Les questions sont : est ce que tu sais sur quel stade on est ? Est-ce que tu sais dans quelle mi-temps on est ? Qui a marqué en dernier ? Où est-ce qu'on a joué la semaine dernière ? Est-ce qu'on a gagné la semaine dernière ? À partir du moment où il se trompe à l'une de ces questions, on considère qu'il y a commotion cérébrale. Il y a aussi un test d'équilibre où on doit le mettre sur ses deux pieds, les yeux fermés. Il ne doit pas perdre l'équilibre. Si c'est le cas, on considère qu'il y a une commotion cérébrale.

Faut-il ensuite le confirmer avec des examens plus poussés ?

Croyez moi, la recherche travaille beaucoup là dessus. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'examen complémentaire pour permettre de prouver la commotion cérébrale ou, du moins, ceux dont on dispose sont uniquement disponibles en recherche. C'est pour ça qu'on se base énormément sur la clinique, c'est à dire les symptômes qu'on observe et les résultats aux tests d'évaluation, et que des fédérations comme la Fédération Française de Football œuvrent à beaucoup former tous les encadrants à la reconnaissance des commotions cérébrales. Ensuite, les examens que l'on fait ont pour but de vérifier qu'il n'y a pas eu plus qu'une commotion cérébrale : un traumatisme crânien plus grave avec un saignement dans la tête, qui entraîne une dégradation du joueur, par exemple. C'est pour ça qu'il (Kiki Kouyaté) a été surveillé à l'hôpital.

Quel est le protocole à suivre avant de pouvoir rejouer ?

Première chose, ça va peut-être vous paraître totalement à contre sens de ce que vous lisez habituellement, mais je tiens à le dire : la commotion cérébrale, dans l'immense majorité des cas, c'est une blessure qui n'est pas grave, une blessure dont on guérit rapidement et totalement en quelques jours. Mais parfois, effectivement, on s'est aperçu que ça peut poser des problèmes, voire des gros problèmes, notamment si l'on répète des accidents de ce type dans un intervalle de temps rapproché, c'est à dire alors qu'on n'a pas totalement récupéré. L'enjeu du protocole qui est mis en place par les différentes fédérations, c'est donc que le joueur observe une période de repos suffisante pour permettre à son cerveau de récupérer. Ainsi, voilà ce qui a été convenu au niveau du football après un événement de ce type là.

Pendant 48h, il doit se reposer totalement, physiquement et intellectuellement. Ensuite, dans les 72h, il doit aller voir un spécialiste qui connaît les commotions cérébrales. Chaque club professionnel dispose d'une liste de spécialistes qui sont assez proches géographiquement. Tout d'abord, on vérifie où en est le joueur par rapport à ses symptômes. Est-ce qu'il en a encore un ressenti physique ? Après, on fait passer des tests neurologiques, qui sont plus ou moins élaborés. Et là, il faut reconnaître qu'ils sont assez variables selon les praticiens. Une fois que ceci est fait, on a deux cas de figure. Soit le voleur va bien et dans ce cas là, il peut débuter un protocole de réhabilitation progressive qui dure six jours. Il doit alors, chaque jour, mettre un peu de charges physiques et intellectuelles en plus pour être apte au septième jour, minimum, après la commotion. Deuxième cas de figure : lors de cette consultation, on estime qu'il n'a pas totalement récupéré. Là, on met en place un suivi régulier pour pouvoir lui donner l'autorisation de reprendre à partir du moment où on juge que c'est bon.

L'enjeu de la prise en charge de ces accidents, c'est de les reconnaître pour ne pas les laisser passer. Et une fois qu'elles sont identifiés, réussir à faire en sorte que les joueurs observent les périodes de récupération. Si on fait ça, on se tire d'affaire pour la majorité des commotions à problème.

Les dégâts sont-ils plus lourds et plus fréquents dans le rugby qua dans le football ?

C'est pour ça que les durées d'arrêt, après commotions cérébrales, sont de façon réglementaire un petit peu plus longue au rugby qu'au football. La durée minimum de reprise après commotion, c'est pas avant dix jours. Alors qu'au football, comme je viens de vous le dire, la reprise est possible au septième jour.