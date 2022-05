David Guion (entraîneur de Bordeaux) : " Les Girondins n'ont pas mérité de rester en Ligue 1 "

Alors qu'il ne reste plus qu'un match à jouer, samedi prochain à Brest (11ème), Bordeaux est toujours dernier de Ligue 1. Avec trois points de retard sur le duo Metz (18ème et en position de barragiste) et Saint-Etienne (19ème et premier relégable), Bordeaux a en plus un goal-average largement négatif sur ces deux concurrents directs. Avec 28 points au compteur, difficile d'envisager autre chose qu'une relégation en Ligue 2 pour les Bordelais. L'entraîneur David Guion n'y ai pas allé par quatre-chemins.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette semaine, vous avez émis le souhait de voir vos joueurs prouver qu'ils avaient le niveau Ligue 1. Comment jugez-vous la prestation face à Lorient ?

David Guion. Ils ont répondu en partie, pas totalement, car sinon on aurait tout simplement gagné. C'était un match difficile à appréhender avec le contexte. La première mi-temps était difficile, on a eu beaucoup de déchets techniques. Sur la deuxième mi-temps, les garçons se sont davantage libérés, et c'est vrai que c'était une deuxième mi-temps à sens unique, avec des occasions assez nettes. Malheureusement, on n'a pas été efficace pour pouvoir en concrétiser une et nous donner l'espoir que l'on souhaitait à la fin de ce match.

Personnellement, c'est un échec ?

David Guion. C'est un échec. C'est une triste soirée, une saison très difficile. Après, évidemment que l'on pense tout de suite aux amoureux des Girondins, on pense de suite évidemment à ceux qui travaillent au quotidien pour mettre cette équipe dans de bonnes conditions. On pense aux supporters, à tous ceux qui supportent, qui aiment les Girondins et c'est une triste soirée. Mais, encore une fois la saison elle a été tellement mauvaise que je pense aussi que l'on mérite ce qui nous arrive. On analysera en temps et en heure cette saison. Dès le départ, elle est mal partie. Au fur à mesure, plus ça allait et plus il y avait des problèmes et plus les échecs étaient difficiles à surmonter. J'avais 13 matches, deux mois et demi et je n'ai pas su fédérer autour de ce maintien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y avait une ambiance particulière ce soir. Des banderoles, des insultes des sifflets. Compliqué à vivre ?

David Guion. Ce n'est pas facile, mais on a des responsabilités. On porte le maillot des Girondins, on évolue dans un club emblématique, qui a l'habitude de gagner, qui a l'habitude des trophées. Encore une fois, on a tellement failli que l'on mérite les critiques. Il faut aussi assumer et je pense que sur la saison entière, les Girondins n'ont pas mérité de rester en Ligue 1.

Vous êtes au front, le seul à communiquer ces derniers jours. Est-ce logique ?

David Guion. C'est mon rôle de représenter la partie sportive du club et de répondre à vos questions d'un point de vue sportif. Après, évidemment, vous interrogerez mon président et mon directeur sportif sur la politique générale du club. Là, on est après le match et on est sur une critique sportive. Je pense que vous aurez la direction dans les jours qui viennent.