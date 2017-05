David Guion, nouvel entraîneur du Stade de Reims

Le directeur du centre de formation du club va succéder à Michel Der Zakarian à la tête de l'équipe de Ligue 2. Avec l'objectif de rebâtir un projet pour retrouver la Ligue 1 à moyen terme.

Comme nous le révélions le mercredi 17 mai sur notre site francebleu.fr, David Guion a été nommé ce lundi 22 mai, entraîneur du Stade de Reims par les dirigeants rémois. Il succède à Michel Der Zakarian qui lui va prendre la direction de Montpellier. L'actuel directeur du centre de formation va donc retrouver l'équipe première qu'il avait dirigé lors de la saison 2015-2016 alors que le club était en Ligue 1. Il avait été appelé pour mener une opération "commando" à trois matches de la fin alors que le Stade de Reims luttait pour ne pas descendre en Ligue 2. Une opération qu'il n'a pas réussi à mener à bien malgré un dernier succès lors de la 32e journée de Ligue face à Lyon (4-1).

David Guion a surtout fait parlé de lui dans le monde professionnel à travers la Coupe de France. En 2011, alors entraîneur de Chambery qui évoluait en CFA 2. Il atteint les quarts de finale de la compétition après avoir sorti Monaco, Brest et Sochaux. Une épopée de Coupe qui l'avait mis en lumière. Titulaire d'un Brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF), d'un brevet de formateur et d'un diplôme de préparateur mental, il a également dirigé le centre de formation de Saint-Etienne. Sa carrière de joueur a été assez modeste à Lille , Angers et Sedan. Depuis son arrivée au club en 2012, il a clairement fait progresser la formation rémoise. De jeunes joueurs sont aujourd'hui professionnels comme Grejohn Kyei, Jordy Siebatcheu, Rémi Oudin ou Virgile Pichocky. Les 17 ans ont atteint la finale de la Coupe Gambardella au Stade de France en 2014 avant de décrocher le titre de champion de France en 2015 et disputer une Coupe d'Europe, la Youth League.

Dans sa carrière de formateur et d'entraîneur, David Guion a surtout évoluer à Saint-Etienne où il a été le directeur du centre de formation.

Pour le remplacer à la direction du centre de formation, le club rémois pense promouvoir l'actuel entraîneur des U17, Corentin Bataille, qui prendrait également en charge l'équipe réserve de CFA.

CV Express de David GUION